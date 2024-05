Helmstedt. Vor Kurzem hat der Kiosk das Gas im sozialen Netzwerk beworben. Die Politik diskutiert derweil über ein Verkaufsverbot an Minderjährige.

Ein kurzer Rausch, Glücksgefühle und Halluzinationen, dann ist es wieder vorbei. Die Rede ist von Lachgas, also Distickstoffmonoxid (N2O). Die Debatte um die vermeintlich harmlose Partydroge hat mittlerweile auch den Bundestag erreicht. Für Aufsehen gesorgt hatte zuletzt ein Snack-Automat in Gifhorn, in dem das Gas zu kaufen ist, nicht weit entfernt von Kita, Schule und Jugendzentrum. Der Stadtelternrat hatte deshalb unter anderem in dieser Woche einen Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geschrieben.

Auch ein Spätkauf „Späti“ in Schöningen hat das Gas vor Kurzem öffentlich auf Instagram in seiner Story beworben. „Lachgas wieder da“ war dort unter anderem geschrieben, im Hintergrund waren Flaschen – möglicherweise gefüllt mit Lachgas – zu erkennen. Nachfragen unserer Zeitung bei Schulleitern des Landkreises und der Polizei geben ein erstes Bild über die Lage zum umstrittenen Gas in Helmstedt.

Auch interessant

Lachgas-Missbrauch: So ist die Situation im Landkreis Helmstedt

Unseren Recherchen zufolge ist der Späti in Schöningen offenbar der einzige Kiosk, der im Landkreis Helmstedt mit Lachgas auf Instagram geworben hat. Eine Kontaktaufnahme mit dem Betreiber zu seinen Beweggründen, das Gas öffentlich zu bewerben, ist bislang nicht gelungen. Anfragen unserer Zeitung an Schulen und bei der Polizei haben zudem ergeben, dass Lachgas bei den Jugendlichen im Kreis Helmstedt wohl bislang noch kein akutes Thema ist.

Auf die Frage, ob es bereits Fälle gab, in denen Jugendliche das Gas beispielsweise am Gymnasium Julianum in Helmstedt konsumiert haben, lautet die Antwort von Schulleiter Lars Hermann „Nein“. Wenn, dann sei das bisher passiert, ohne dass es jemand mitbekommen habe. Auch Stefan Krauß, Schulleiter des Gymnasiums Anna-Sophianeum in Schöningen, verneint einen Konsum an seiner Schule. „Das wäre dann bislang unter dem Radar gelaufen“, so Krauß. „Die Lehrer geben mir Bescheid, sollte so etwas passieren“. Bislang sei demnach kein Fall bekannt.

Auch vom Gymnasium am Bötschenberg, von der Eichendorffschule in Schöningen und der Oberschule Lehre kommt die gleiche Rückmeldung: Bislang sind keine Fälle von Lachgas-Konsum auf dem Schulgelände bekannt. Eine Anfrage vor wenigen Wochen bei der Polizei ergab zudem, dass auch dort bisher keine Fälle aus dem Landkreis Helmstedt gemeldet wurden.

Auch interessant

Lachgas als Partydroge: Alles andere als harmlos

Lachgas wirkt in höheren Mengen betäubend und wurde deshalb vor mehr als 200 Jahren erstmals als Narkosemittel eingesetzt, wodurch ein schmerzfreies Operieren möglich wurde. Mittlerweile missbrauchen es Jugendliche und junge Erwachsende vermehrt als vermeintlich harmlose Partydroge.

Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) hatte zuletzt allerdings vor dem Konsum und damit einhergehenden schweren Gesundheitsschäden gewarnt. Den Angaben zufolge kann der Konsum unter anderem neurologischen Folgen wie Bewusstlosigkeit über Lähmungserscheinungen bis hin zu Hirnschäden haben. Auch Blutbildstörungen können auftreten. Wie die DGN auf ihrer Webseite mitteilt, werde die Gefahr durch Lachgas unterschätzt. Niedersachsens Landesregierung, die Ärztekammer Niedersachsen und auch die Union im Bundestag sowie Bundesgesundheitsminister Lauterbach fordern deshalb, den Verkauf von Lachgas an Minderjährige zu verbieten.

Andere Länder stufen Lachgas als Droge ein

Das umstrittene Gas fällt in Deutschland bisher nicht unter das Betäubungsmittelgesetz, der Verkauf und der Konsum von Lachgas sind nicht verboten. So kann das Gas zum Beispiel in Sahnekapseln oder Kartuschen im Supermarkt, in Tabakläden, Kiosken oder im Internet gekauft werden. In anderen Ländern wie den Niederlanden und Großbritannien ist es laut DGN hingegen bereits als Droge eingestuft. Frankreich habe den Verkauf an Minderjährige verboten.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt lesen:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: