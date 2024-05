Helmstedt. In Helmstedts Klimaschutz-Fördertopf liegt noch jede Menge Geld. So kommen Bürger, Schulen, Mieter oder Vereine an die Zuschüsse.

Seit Januar erhalten Helmstedter Bürger von der Stadt bares Geld für private Klimaschutzprojekte. Doch der 40.000 Euro umfassenden Öko-Fördertopf ist bislang kaum in Anspruch genommen worden. Lediglich 30 Anträge auf Zuschüsse sind bisher bei der Stadt eingegangen. Geld gibt es unter anderem für den Kauf von Balkonkraftwerken, das Anlegen von kleinen Gartenteiche, das Nutzen von Regenwasser oder das Pflanzen von Bäumen. Aber auch für größere Projekte wie Solaranlagen auf Mietshäusern gibt es Zuwendungen. Dabei können nicht nur Bürger Fördermittel beantragen, auch für Schulklassen ist das Budget gedacht.

Bisher weniger als 10 Prozent von Helmstedts Öko-Fördertopf für Klimaschutz ausgeschöpft

Die bislang gestellten Förderanträge umfassen eine Summe von 3705,91 Euro, teilte Erster Stadtrat Henning Konrad Otto auf Nachfrage von Karin Wendt (CDU) im jüngsten Umweltausschuss mit. 25 Balkonsolaranlagen und zwei neue Biotope wollen Bürger mit ihren Zuschüssen realisieren. Jeweils einmal bezogen sich die Anträge auf das Anbringen von Brut- und Nistkästen, das Pflanzen neuer Bäume und das Rückhalten von Regenwasser.

„Alle 30 Antragsteller haben ihren Bewilligungsbescheid erhalten“, erklärte Otto. Allerdings, so das Feedback, sei das digitale Antragsverfahren als zu aufwändig bezeichnet worden.

Noch bis zum 30. Juni können Helmstedter Zuschüsse aus dem Öko-Förderprogramm beantragen

Noch bis zum 30. Juni können Helmstedter für ihre Vorhaben und Ideen Zuschüsse aus dem Öko-Förderprogramm stellen. Alle Details zur Antragsstellung hat die Stadt Helmstedt auf ihrer Internetseite in der Rubrik „Wirtschaft & Bauen“ unter dem Punkt „Klimaschutz und Umwelt“ bereitgestellt. Wer Fragen zum Verfahren hat, kann sich unter Telefon (05351) 17 52 30 an Sonja Groß wenden oder sie per E-Mail unter sonja.gross@stadt-helmstedt.de kontaktieren.

