Grasleben. Pioniergeist, Mitarbeiter-Wertschätzung und Work-Life-Balance zählen seit drei Generationen in Grasleben zur Unternehmensphilosophie.

Es gibt Firmen, die begleiten einen unbemerkt durch ein ganzes Leben. Sport-Thieme in Grasleben ist so eine. Grad eben noch balancierst du beim Kinderturnen mutig über die Holzbank in der Emmerstedter Sporthalle, und schwups – Jahrzehnte später – ist es dein Enkel, der auf einem Spielplatz in Leipzig juchzend in einer Schaukel schwingt. Und dir wird bewusst: Nicht nur Turnbank und Schaukel stammen aus dem gleichen Haus.

Auch der Medizinball, den du im Schulsport verflucht, die Judo-Matte, auf der du aufs Kreuz gelegt wurdest, die unzähligen Bälle und Tore, die du beim Fußball bejubelt hast, ja selbst die Faszienrolle, mit der du später bei der Physiotherapie deinen in die Jahre gekommenen Körper wieder flott gemacht hast, stammen vom gleichen Absender: Sport-Thieme in Grasleben.

Sport-Thieme in Grasleben ist eine 75 Jahre währende Erfolgsgeschichte

Da stellt sich die Frage: Gibt es im Landkreis Helmstedt überhaupt eine Sporthalle, in der sich nicht mindestens ein Artikel aus dem inzwischen rund 20.000 Produkte umfassenden Sortiment des 1949 von Karl-Heinz Thieme gegründeten Unternehmens befindet? „Falls es sie geben sollte, würden wir unbedingt wissen wollen, wo sie ist“, lacht Maximilian Hohe.

Gemeinsam mit Katharina Thieme-Hohe führt er in dritter Generation das Familienunternehmen. Das steht für eine inzwischen 75 Jahre währende Erfolgsgeschichte. „Müsste ich sie ausführlich erzählen, säßen wir in fünf Stunden noch hier“, sagt Dr. Hans-Rudolf Thieme, der erst gar nicht im elterlichen Unternehmen arbeiten wollte, es 1979 dann aber doch tat.

Die Geschichte von Sport-Thieme lässt sich mit Silicon-Valley-Geschichten vergleichen

Zusammengefasst lässt sich die Thieme-Entwicklung mit den Garagen-Legenden aus dem Silicon Valley vergleichen. Aus der „One-Man-Show“, die mit Karl-Heinz Thieme in einem kleinen Dachboden begann, ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit 410 Mitarbeitenden geworden. Mit einem Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen Euro ist die Sport-Thieme GmbH Deutschlands größter Versandhändler für den institutionellen Sport.

„Erfolg resultiert nicht aus einer Idee eines Einzigen, sondern aus der Eigendynamik die sich daraus entwickelt.“ Maximilian Hohe, Geschäftsführer Sport-Thieme GmbH

„Erfolg resultiert nicht aus einer Idee eines Einzigen, sondern aus der Eigendynamik die sich daraus entwickelt“, nennt Maximilian Hohe eine wesentliche Triebfeder der Unternehmensgeschichte. Die ist geprägt von Pioniergeist. Schon zum Firmeneintritt 1979 überzeugte Hans-Rudolf Thieme seinen Vater, dass ein EDV-gestütztes Warenwirtschaftssystem eingeführt werden muss. War es 1983 ein neues Katalog- und Werbekonzept, mit dem Sport-Thieme die Märkte erschloss, erkannte die Firma bereits Mitte der 90er als eine der ersten in Deutschland das Potenzial des E-Commerce und brachte einen professionellen Online-Shop an den Start.

Respekt und Wertschätzung der Mitarbeiterschaft gehören bei Sport-Thieme zur Unternehmenskultur

Doch modernste Technologie allein, das macht das Thieme-Trio im Gespräch unmissverständlich klar, ist ohne den Menschen kein Erfolgsgarant. Dafür braucht es Vertrauen in die Mitarbeiterschaft, Respekt und Wertschätzung der Leistungen. „Ein Satz meines Vaters von unserer Belegschaft immer wieder zitiert“, sagt Katharina Thieme-Hohe: „Jeder hat die Kompetenz, die er sich zutraut.“

„Wir wünschen nicht, dass unsere Mitarbeiter E-Mails um 5 Uhr früh bearbeiten.“ Katharina Thieme-Hohe

Wohl auch diese Philosophie der Unternehmensführung macht Sport-Thieme zu einem Arbeitgeber, bei dem man gerne bleibt. „Von den 288 Auszubildenden, die wir seit Gründung im Unternehmen hatten, sind heute noch 96 an Bord“, ergibt Maximilian Hohes Blick in der Personalstatistik.

Selbst die Ansiedlung des Versandhandelsgiganten Amazon in nächster Nähe habe im Logistikbereich des Unternehmens nicht zu Abwanderungen geführt. „Unsere älteste Mitarbeiterin ist seit 54 Jahren im Unternehmen. Nach ihrem Renteneintritt wollte sie in Teilzeit weiterarbeiten“, nennt Katharina Thieme-Hohe ein weiteres Beispiel für die hohe Verbundenheit mit dem Unternehmen.

„Entscheidend ist ja nicht, wann die Menschen arbeiten, sondern das Ergebnis.“ Dr. Hans-Rudolf Thieme

Work-Life-Balance, ein Schlüsselwort in heutiger Zeit, geht es um Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung, war bei Sport-Thieme schon 1985 ein Thema. „Da haben wir die Gleitzeit eingeführt“, blickt Hans-Rudolf Thieme zurück. Heute ist Homeoffice selbstverständlich. „Von unseren Mitarbeitern sind oft nur 50 Prozent hier im Büro. Aber entscheidend ist ja nicht, wann die Menschen arbeiten, sondern das Ergebnis.“

Für Sport-Thieme gibt es zu Grasleben als Unternehmenssitz keine Alternative

Bei aller Flexibilität: „Wir wünschen nicht, dass unsere Mitarbeiter E-Mails um 5 Uhr früh bearbeiten“, betont Katharina Thieme-Hohe. „Unser Ziel ist ein austariertes Verhältnis von persönlichen Interessen unserer Mitarbeiter und den Bedürfnissen der Kunden.“

So erklärt die Enkelin des Gründers auch, warum es in der 75-jährigen Geschichte von Sport-Thieme zu Grasleben als Unternehmenssitz für die Geschäftsführung nie eine Alternative gab: „Hier kann man Familie und Arbeit verbinden.“

