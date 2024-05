Bad Sachsa. Unbekannte zerstören in Bad Sachsa Glasscheiben an der Konzertmuschel im Vitalpark. Der Schaden ist groß, die Polizei hofft auf Hinweise.

Es ist Bad Sachsas Open-Air-Bühne - die Konzertmuschel im Vitalpark. Unbekannte haben hier zwei Glasscheiben eingeschlagen und einen größeren Schaden angerichtet, weshalb die Polizei jetzt nach Zeugen sucht.

Vandalismus in Bad Sachsa: Polizei hofft auf Hinweise

Wie die Polizei in Göttingen mitteilt, sei ersten Informationen zufolge die Bühne bei der Veranstaltung „Bad Sachsa rockt“ genutzt worden. Im Nachgang seien dann die Schäden an der Konzertmuschel festgestellt worden. „Der genaue Tatzeitraum ist unbekannt“, heißt es weiter in der Mitteilung der Polizei.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Sachsa unter der Telefonnummer 05523 952790 oder das Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter der Telefonnummer 05524 9630 entgegen.

Sie entscheiden, auf welche Art Sie unsere Nachrichten empfangen möchten. Das sind alle digitalen Kanäle des Harz Kurier im Frühsommer 2024: