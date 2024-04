Braunschweig. Der DGB kombiniert Politik und Spaß zum Tag der Arbeit. Es gibt Rock'n'Roll, Maireden und Hüpfburgen. Was wo in der Region geplant ist.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Südost-Niedersachsen geht zum 1. Mai mit der Zeit: Neben „knackigen“ Demo-Strecken, wie dessen Jugendbildungsreferent Sören Meier sie nennt, und kurzen Kundgebungen mit prominenten Rednern bieten die Gewerkschaften in der Region Familienfeste und Musik: In Braunschweig, Wolfsburg, Helmstedt, Peine und Salzgitter will der DGB seine politischen Forderungen mit Freizeitqualität verbinden. So gibt es in der Region neben politischen Reden vom niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil und Daniela Cavallo, die Vorsitzende des Gesamt- und Konzernbetriebsrates der Volkswagen AG, auch Hüpfburgen, internationales Essen, Rock und Pop, Infostände sowie Raum, sich kennenzulernen. Sogar ein Zirkus ist dabei.

Das Motto der Mai-Kundgebungen lautet „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“. Die zentrale Forderung, sagt Michael Kleber, Regionsgeschäftsführer des DGB Südost-Niedersachsen, sei eine Tarifwende. Es gelte, die Tarifflucht zu stoppen. „Immer mehr Arbeitgeber stehlen sich aus ihrer sozialen Verantwortung“. Tarife würden Sicherheit in der aktuellen Krisenzeit bieten. Diese sei im aktuellen Wandel besonders wichtig. Die Gewerkschaften wollen solidarisch den Krisen dieser Zeit begegnen, sagt Kleber. Am 1. Mai sei das Ziel, die traditionellen Werte der Gewerkschaften modern zu vermitteln. Dafür ergänzen Familienfeste und Musik die klassischen Demonstrationen mit Kundgebungen.

In Braunschweig spricht Thorsten Kornblum – beim Fest gibt es Live-Musik und den Zirkus Dobbelino

Die Veranstaltung in Braunschweig beginnt um 11 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Burgplatz. Gastredner ist Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum. Die Mairede hält Stefanie Reich, stellvertretende Chefin des Verdi Landesbezirks Niedersachsen-Bremen. Im Anschluss an die Kundgebung gibt es eine Demonstration zum Bürgerpark. Die Route führt die Demonstranten über den Altstadtmarkt und den Europaplatz.

Südlich der VW-Halle feiern die Gewerkschaften um 13 Uhr ein internationales Fest. Der Zirkus Dobbelino bietet Unterhaltung für Familien und Kinder. Und auch Musik gibt es: Die Pop- und Soul-Band Soulmate aus Braunschweig tritt mit ihrem Mix aus 70er-Covern und modernem Pop auf. Auch die Braunschweiger Coverband „Halb8cht“ spielt für die Zuschauer. Es gibt zudem eine Jugendmeile, an der ein DJ-Kollektiv auflegt. Begleitet wird das Fest von Informationsständen und Essen mit Rezepten aus der ganzen Welt. Bei der Demonstration erwarten die Veranstalter etwa 1000 Teilnehmer, bei dem Fest hoffen sie auf 5000 bis 7000 Besucher. „Es wird die größte Veranstaltung der Region“, sagt Meier.

Stephan Weil spricht in Wolfsburg, Daniela Cavallo in Helmstedt

Wolfsburg und Gifhorn begehen den 1. Mai gemeinsam: Die Gifhorner veranstalten eine Fahrraddemo in die VW-Stadt und stoßen dort zu den Wolfsburgern. Sie starten um 8 Uhr vor dem IG-Metall-Büro in Gifhorn und fahren zur Kundgebung nach Wolfsburg. Dort beginnt die Demonstration um 10 Uhr. Vom Gewerkschaftshaus geht es zum Rathausplatz. Die Gewerkschaften empfangen dort Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil: Er hält die Hauptrede der Kundgebung, die um 10.45 Uhr beginnen soll. Nach Weils Rede beginnt ein Bühnenprogramm, bei dem die Pop-Rockband Maniax für Musik sorgt. In diesem Rahmen hält auch die Cremlinger SPD-Kandidatin für die Europawahl, Manon Luther, eine Rede. Vor Ort soll es Gebärdendolmetscher geben.

Auch die Helmstedter begrüßen prominenten Besuch. Die Mairede hält in diesem Jahr Daniela Cavallo. Die Kundgebung auf dem Helmstedter Marktplatz beginnt um 10 Uhr. Der Bürgermeister der Stadt, Wittich Schobert, redet zur Begrüßung. Im Anschluss gibt es ein Familien- und Kulturfest, so der DGB in einer Mitteilung.

Auch in Peine und Salzgitter gibt es nach den Kundgebungen Familienfeste

Die Kundgebung in Peine beginnt ohne vorherigen Demonstrationszug um 11 Uhr auf dem historischen Marktplatz. Die Mairede hält Michael Linnartz, Leiter des Bezirks Hannover der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IG BCE). Musikalisch unterstützen die Rockabilly-Band Silver Rockets und der Peiner Musiker Helmut Horneffer. Im Anschluss veranstaltet der DGB ein Familienfest auf dem historischen Marktplatz.

In Salzgitter zieht ab 10 Uhr eine Demonstration von der Neißestraße / Schützenplatz bis zur alten Feuerwache. Dort beginnt um 11 Uhr die Kundgebung, bei der Victor Perli, Bundestagsabgeordneter der Linken, die Mairede hält. Ab 12 Uhr bieten die Gewerkschaften ein Familienfest mit Essen, Informationsständen und einem großen Kinderfest. Dort gibt es ein Spielmobil, eine Hüpfburg und Musik von Filoa. In Wolfenbüttel beginnt um 10.30 Uhr eine Kundgebung auf dem Stadtmarkt vor dem Rathaus. Bürgermeister Ivica Lukanic spricht ein Grußwort.

