Braunschweig. Fast jedes dritte Unternehmen erwartete schlechtere Geschäfte. Immerhin: Die Bereitschaft zu investieren nimmt wieder etwas zu.

Die Stimmung in den Unternehmen in unserer Region bleibt trüb. Nur jeder fünfte Betrieb bezeichnet seine Geschäftslage als gut. 28 Prozent berichten von schlechten oder schlechter werdenden Geschäften. Das geht aus der Konjunkturumfrage für das erste Quartal der Industrie-und Handelskammern (IHK) Braunschweig und Lüneburg-Wolfsburg hervor, die am Donnerstag vorgestellt wurde. Befragt wurden etwa 250 Unternehmen. Am schlechtesten ist die Stimmung demnach im Einzelhandel, am besten bei den Dienstleistern.

Als kleiner Lichtstreif am Horizont sei zu werten, dass etwas mehr Betriebe bessere Geschäfte erwarten. Dennoch ist die Zahl der wirklich hoffnungsvollen Unternehmen überschaubar. Demnach erwarten 10 Prozent gute oder bessere Geschäfte, 58 Prozent zumindest eine zufriedenstellende/gleichbleibende Geschäftslage. Aber: 32 Prozent der Betriebe gehen davon aus, dass sich ihre Situation verschlechtert.

Investitionsbereitschaft der Unternehmen steigt

Ebenfalls als kleinen Hoffnungsschimmer werten die Kammern, dass sich die Investitionsbereitschaft der Unternehmen erhöht. Das liege aber weniger an der Hoffnung auf Verbesserung, sondern an einem Nachholbedarf, der sich aufgebaut habe. „So hat mehr als die Hälfte der Betriebe in den letzten zwölf Monaten geplante Investitionen zurückgestellt“, schreiben die Kammern.

Michael Zeinert, Hauptgeschäftsführer der IHK Lüneburg-Wolfsburg, und Florian Löbermann, Hauptgeschäftsführer der IHK Braunschweig, kritisieren, dass das Vertrauen der Unternehmen fehlt, um zu investieren. In der Umfrage hätten die Betriebe klar benannt, was sich ändern müsse. Die Mehrheit habe ein Ende der „richtungslosen Wirtschaftspolitik“ gefordert. Fast die Hälfte der Befragten habe sich für einen Abbau der Bürokratie ausgesprochen, ein Drittel der Betriebe wünschten sich niedrigere Energiepreise, Steuererleichterungen sowie kürzere Planungs- und Genehmigungsverfahren.