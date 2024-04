Wolfsburg. Die Zuversicht in der deutschen Auto-Branche nimmt zu. Das zeigt die neue Konjunkturumfrage des Münchener Ifo-Instituts.

In trüben Zeiten hilft jeder kleine Silberstreif am Horizont. Dazu gehört auch diese Nachricht des Münchener Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, das bekannt ist für seine Konjunkturprognosen. Demnach hat sich das Geschäftsklima in der deutschen Automobilindustrie im März aufgehellt. Der seit Ende vergangenen Jahres anhaltende Aufwärtstrend setzte sich fort. Die Wirtschaftsforscher stützen sich auf eigene Konjunkturumfragen.

Nach ihren Angaben stieg der entsprechende Geschäftsklima-Indikator von minus 9,9 Punkten im Februar auf nun minus 5,8 Punkte. Das ist zwar immer noch nicht rosig, aber der besagte Silberstreif am Horizont. Zum Vergleich: In der ersten Hälfte des Coronajahrs 2020 rutschte der Indikator für das Geschäftsklima sogar auf minus 60 Punkte, nach dem russischen Angriff auf die Ukraine auf minus 30 Zähler. Nach einer Erholung Ende 2022/Anfang 2023 drehte der Indikator wegen der schwachen Wirtschaftslage erneut ins Minus.

Autobauer setzen auf die Zukunft

Nun bietet die sich seit Jahreswechsel abzeichnende Erholung des Geschäftsklimas Anlass zur Hoffnung. Zumindest in Grenzen. Denn der Indikator für das Geschäftsklima ergibt sich aus den Umfragewerten zur Beurteilung der aktuellen Geschäftslage und zu den Geschäftserwartungen – das Geschäftsklima spiegelt also die Einschätzungen zu Gegenwart und Zukunft.

Und die werden von den Unternehmen durchaus abweichend eingeordnet. Die aktuelle Geschäftslage wird zwar besser bewertet als die Geschäftserwartungen. Allerdings hellen sich die Erwartungen an das künftige Geschäft rascher auf als die Bewertung der aktuellen Situation. Der Ausblick wird also immer weniger pessimistisch, der Glaube an die Zukunft nimmt zu – der Silberstreif zeigt sich.

Auch Autobauer VW ist vorsichtig optimistisch

„Die deutsche Automobilbranche scheint nun endgültig das konjunkturelle Tief vom zweiten Halbjahr 2023 verlassen zu haben und sieht wieder zuversichtlicher in die Zukunft“, fasst Anita Wölfl, Fachreferentin am Ifo-Zentrum für Industrieökonomik und neue Technologien, die Umfrageergebnisse in der Mitteilung der Wirtschaftsforscher zusammen.

Auch VW-Finanzvorstand Arno Antlitz zeigte sich auf der Bilanzpressekonferenz des Autobauers am 13. März vorsichtig optimistisch. Trotz gedämpfter Konjunkturaussichten und intensiven Wettbewerbs blicke VW zuversichtlich auf das laufende Jahr, sagte Antlitz seinerzeit.

Autobauer bewerten Export zuversichtlicher

Laut Ifo-Institut sind in der Umfrage besonders positiv die Exportaussichten der Branche aufgefallen. Der entsprechende Indikator weise zum ersten Mal seit knapp einem Jahr wieder einen Wert im positiven zweistelligen Bereich auf. Die Wirtschaftsforscher begründen diesen Trend mit der „positiven Entwicklung in den USA und in China, den zwei wichtigsten Absatzmärkten der deutschen Autoindustrie“.

Endgültig Geschichte scheint der Teilemangel zu sein. So würden nur noch wenige Unternehmen über Probleme in den Lieferketten berichten. Wölfl: „Hier scheinen sich die Anstrengungen bezahlt zu machen, die die deutsche Automobilindustrie seit der Pandemie unternommen hat, um die Lieferketten widerstandsfähiger zu gestalten.“