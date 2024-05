Wolfsburg. Hinter den Kulissen wird beim Fußball-Bundesligisten vor dem Mainz-Spiel am Samstag offenbar getüftelt. Wird der Coach zum Teammanager?

Ein Spiel noch, dann fällt für Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg der Vorhang nach einer schwierigen Saison. Gegner wird am Samstag (15.30 Uhr, Volkswagen-Arena) mit Mainz 05 eine Mannschaft sein, für die im Gegensatz zu den Hausherren noch viel auf dem Spiel steht. Aber auch die Gastgeber wollen einen versöhnlichen Abschluss – wenngleich Trainer Ralph Hasenhüttl im Hintergrund offenbar schon kräftig mit der Kaderplanung für die neue Serie beschäftigt ist. Das wiederum lässt darauf schließen, dass der Österreicher ab Sommer wirklich die Rolle als Teammanager ausfüllen wird und der Klub zunächst auf die Verpflichtung eines Nachfolgers für den im April entlassenen Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer verzichtet.

Die Kaderplanung sei trotz des bevorstehenden Saisonfinales „längst in vollem Gange“, verriet Hasenhüttl am Donnerstag. Man treibe die Dinge voran. Schließlich habe man mit Sportdirektor Sebastian Schindzielorz jemanden, der sich akribisch mit diesen Dingen auseinandersetze. Man wolle den Kader für die kommende Serie relativ früh beisammen haben, so der Österreicher. Die Tatsache, dass hinter den Kulissen bereits fleißig an personellen Weichenstellungen gebastelt wird, spricht etwas dagegen, dass überhaupt noch ein neuer Mann für den Sport-Geschäftsführerposten verpflichtet wird.

Transfers: Wolfsburger wollen nicht einfach holen, was zu holen ist

Vor allem wünscht sich Hasenhüttl spezielle Spielertypen, die er für sein System benötigt. „Bestimmte Dinge gegen den Ball klappen noch nicht so, wie wir sie haben wollen“, meinte der Coach. Gerade mit Blick auf aggressives Anlaufen und Pressing lege er Wert auf entsprechende Akteure. „Wichtig ist, dass wir genau wissen, was wir brauchen. Wir wollen nicht einfach holen, was zu holen ist“, sagte der 56-Jährige. Jetzt gelte es, die Rahmenbedingungen zu schaffen, um solche sicher nicht günstigen Spieler nach Wolfsburg zu locken.

Wie viele Veränderungen es zur neuen Saison geben wird, ließ der Trainer offen. Vier, fünf neue Spieler seien ja normal im Fußball, so Hasenhüttl. In England sei es deutlich schwieriger gewesen, viele Neuverpflichtungen zu tätigen. Schnäppchen gebe es dort keine. „Sobald du da an die Tür klopfst, kostet ein Spieler gleich das Doppelte“, berichtete der Mann, der vier Jahre in Southampton arbeitete. Grundsätzlich gelte es, Spieler zu holen, die noch entwicklungsfähig sind. Bislang hat der Verein mit Torwart Kamil Grabara vom FC Kopenhagen und Hertha-Talent Bence Dardai zwei Neuzugänge offiziell bekanntgegeben. Als Abgänge stehen derzeit nur Lyon-Leihgabe Amin Sarr sowie Keeper Koen Casteels fest.

Hasenhüttl will gegen Mainz Spieler, die sich nicht für die EM schonen

Geht Hasenhüttls Plan auf, wird der Klub also schon in den Tagen nach dem Mainz-Spiel die eine oder andere Neuverpflichtung verkünden. Doch zuvor hat für ihn oberste Priorität, einen erfolgreichen Saisonabschluss hinzubekommen. Bei den 05ern habe Trainer Bo Henriksen die klassischen Mainzer Tugenden wie Leidenschaft und Pressing wiederbelebt. Die Mannschaft weise eine beeindruckende Statistik auf, sagte Hasenhüttl und sei seinem Weg trotz des zwischenzeitlichen 1:8-Debakels gegen die Bayern treu geblieben. Es gelte mental dagegen zu halten, so der VfL-Coach. Dafür brauche er Spieler, die sich wehren und nicht für andere Aufgaben schonen würden, sagte der Coach sicher auch mit Blick auf die bevorstehende EM.

Normalerweise sei eine solche Partie Anlass, jungen Spielern Einsatzzeit zu geben, erklärte der Trainer. Für größere Experimente sieht Hasenhüttl gegen Mainz jedoch keinen Raum. Denn Wettbewerbsverzerrung will sich der VfL später nicht nachsagen lassen. Am vergangenen Wochenende hatte sich diesen Vorwurf schon Borussia Dortmund gefallen lassen müssen, als der Champions-League-Finalist bei den Rheinhessen mit 0:3 unterlag. Hinzu kommt: Mit Kofi Amoako und Dzenan Pejcinovic fallen zwei Youngster in den Reihen der Wolfsburger verletzt aus.

Auf der Sechserposition gibt es kaum Alternativen – Majer könnte eine sein

Personell drückt Hasenhüttl der Schuh weiterhin auf der Sechserposition. Als mögliche Partner von Kapitän Maximilian Arnold fallen dort weiterhin Mattias Svanberg (Schulter-OP), Yannick Gerhardt (Muskelfaserriss) und Aster Vranckx (Wadenprobleme) aus. Der Versuch mit Joakim Maehle auf der Position vor der Abwehr scheiterte in München, sodass einiges gegen eine Wiederholung spricht. Weil Hasenhüttl Ridle Baku eher auf Rechtsaußen sieht, wo dieser seine Schnelligkeit ausspielen kann, dürfte jetzt Lovro Majer der Top-Kandidat für diese Rolle sein.

Mehr wichtige Nachrichten zum VfL Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was bei den Männern und Frauen des VfL Wolfsburg passiert: