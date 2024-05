Wolfsburg. Oberdorf, Pajor und Janssen laufen am Montag gegen Essen zum letzten Mal im VfL-Trikot auf – vor toller Kulisse, das Spiel ist ausverkauft.

Auf eine würdige Kulisse für ihr letztes Spiel in dieser Saison in der Bundesliga dürfen sich die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg freuen. Ihr Heimspiel am Pfingstmontag (15.30 Uhr) gegen die SGS Essen im AOK-Stadion ist ausverkauft. Die Wölfinnen werden sich vor 4500 Zuschauern in die Sommerpause verabschieden.

Stroot: Es wird eine besondere Atmosphäre

Für Trainer Tommy Stroot ist das gleich aus mehreren Gründen ein Anlass zu Freude. „Es sind mehrere Perspektiven, die diesen Spieltag interessant machen“, sagt der Coach. „Da sind die Abschiede von Lena Oberdorf, Ewa Pajor und Dominique Janssen“, erinnert er an die bevorstehenden Verabschiedungen des Trios, das beim VfL zu den Leistungsträgerinnen zählte – und das nicht nur in dieser Saison. „Das sind Spielerinnen aus dem Mannschaftsrat, die die letzten Jahre hier mitgeprägt haben. Von daher wird das eine besondere Atmosphäre sein“, ist Stroot überzeugt und schiebt hinterher: „Wir wollen uns mit dem richtigen Ergebnis von allen verabschieden.“

Damit ist klar, dass die Wolfsburgerinnen die Partie gegen Essen professionell und ernsthaft angehen wollen, obwohl sie sich in der Tabelle weder verbessern noch verschlechtern können. Doch die Partie gegen den Tabellenvierten aus dem Ruhrgebiet ist auch das erste Heimspiel für den VfL nach dem Erfolg im DFB-Pokal. „Wir haben die Möglichkeit, den DFB-Pokal unseren Fans in Wolfsburg zu präsentieren“, erinnert Stroot. Und da soll eine Niederlage das schöne Bild nicht stören. Mit einem Sieg würde sich das für alle besser anfühlen. „Wir wollen den Rahmen nutzen, die Saison zu beenden und einen schönen Abschluss zu haben“, sagt Stroot.

Die Einsätze von Huth und Popp sind fraglich

Vor allem die drei genannten Spielerinnen werden wohl auch noch einmal besonders motiviert sein. Nach Jahren der Erfolge soll für Oberdorf und Co. nicht ein missglückter Abschluss das letzte Bild aus ihrer VfL-Zeit sein. Deshalb wird Stroot wohl eine Elf nach strengen Leistungskriterien aufstellen, wobei er möglicherweise auf ein paar Blessuren bei Stammspielerinnen Rücksicht nehmen muss. „Bei Svenja Huth ist es so, dass wir noch abwarten. Bisher kam sie aufgrund einer Prellung am Zeh noch nicht so richtig in ihre Fußball-Schuhe“, berichtet der Trainer. Er will sehen, ob ein Einsatz der erfahrenen Mittelfeldspielerin für Montag „sinnvoll“ ist. Dazu habe Alexandra Popp „leichte Grippesymptome“. Auch bei der Nationalspielerin müsse man schauen, ob sie gegen Essen zur Verfügung steht.

Trotzdem soll eine eher durchwachsene Spielzeit für die Wolfsburgerinnen nun versöhnlich enden. Es sei „eine schwierige Saison“ gewesen, gibt Stroot zu. Das habe vor allem mit dem Scheitern in der Qualifikation zur Champions League zu tun. Es habe „Woche für Woche wehgetan“, so der Trainer, bei der Königsklasse in dieser Spielzeit nur Zuschauer gewesen zu sein. Und auch der Blick auf die Bundesliga-Bilanz macht den Coach nicht ganz glücklich. „In der Meisterschaft waren wir stabil unterwegs, haben unsere Aufgaben gemeistert, aber für mehr hat es nicht gereicht“, stellt er mit dem Erreichen von Platz 2 hinter Bayern München fest. Aber: „Mit dem Finale im DFB-Pokal sind wir national auf Route.“ Und das soll im letzten Saisonspiel gegen Essen auch gefeiert werden.