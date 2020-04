Glasner überprüft das Taktikwissen der Spieler

Drei Gegner aus dem obersten Regal der Fußball-Bundesliga wären es jetzt noch für den VfL Wolfsburg: erst die Auswärtspartien in Mönchengladbach und Gelsenkirchen, dann zum Abschluss der Heimkracher gegen den FC Bayern. So sähe der normale Ablauf Ende April, Anfang Mai aus. Die Wolfsburger von Trainer Oliver Glasner hätten im Saison-Endspurt gegen die Top-Gegner auf ihrem höchsten Niveau agieren müssen, individuell und mannschaftstaktisch.

Doch die vielen Konjunktive liegen im Corona-Virus begründet, das die Bundesliga seit Mitte März lahmlegt. Die Spieler können sich zwar individuell im Kleingruppentraining körperlich stählen für den Neustart, so er denn bald erfolgt. Aber mannschaftstaktisch entwickelt sich derzeit nicht viel. Glasner steht vor selbem Problem, das er langsam angeht. In den vergangenen Wochen hatte der Trainer seinen Spielern nur selten Videomaterial zur Taktikschulung gezeigt. „Wir haben sie ganz bewusst nicht mit Informationen überladen. Das nutzt sich sonst schnell ab“, sagt der Österreicher. „Wir können nicht zehn Wochen lang die Spannung hochhalten.“ Daher lag der Trainingsfokus zuletzt auf der physischen Komponente.

Jetzt ist aber ein vermeintliches Ende dieser Übergangsphase in Sicht. Mitte Mai soll und könnte es mit der Bundesliga weitergehen. Und darum wird nun beim VfL auch wieder Taktik gepaukt. Die Analysten haben sieben oder acht Szenen aus den jüngsten Spielen zusammengeschnitten und schicken diese an die Spieler. „Die sollen dann analysieren, was wir als Mannschaft auf dem Feld gut machen oder was wir weniger gut machen“, erklärt Glasner, an die Spieler ihre Erkenntnisse übermitteln sollen. Der Trainer fordert: „Sie sollen sich mit unserem Fußball auseinandersetzen.“

Dadurch erhofft sich Glasner einen Lerneffekt bei seiner Mannschaft. Theoriestunden, um in der Praxis schnell wieder in die alten Abläufe zu kommen. Denn darauf wird es ankommen, wenn die Bundesliga die Fahrt wieder aufnimmt. Welches Team hat die Pause am besten verkraftet? Welches kommt am schnellsten in seinen Rhythmus? Wo greifen die alten funktionierenden Automatismen wieder? Körperlich sind wohl alle Mannschaften nach langen Stunden in den Krafträumen der Arenen auf hohem Niveau unterwegs. Entscheidend wird sein, wie schnell die Individuen wieder zu einem funktionierenden System werden. Und wenn jetzt die eigenen taktischen Werte, die Philosophie und die Spielkultur eingehend studiert werden, kann das ganz und gar nicht schaden.

Das bedeutet für die Kicker: Sie müssen büffeln. Damit sie taktisch fit sind für den Neustart.