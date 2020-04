Geisterspiele? Pascal Dornuf: Fußball verliert seinen Reiz

Der eine kannte den VfL Wolfsburg schon, als noch am Elsterweg vor 1000 Zuschauern gespielt wurde, der andere entdeckte den Klub erst später für sich. Der eine begleitet ihn zu jedem Spiel, der andere drückt lieber aus der Heimat die Daumen. Aber sie alle eint die Liebe zu ihrem Verein. In einer Serie stellen wir Fans der Grün-Weißen vor, die ihr Leben in besonderem Maße mit dem VfL verknüpfen. In diesem Teil geht es um Pascal Dornuf.

Es ist eine schwere Zeit für Fußballfans. Denn im Gegensatz zu den spielenden Akteuren werden sie so schnell nicht in die Arenen zurückkehren. Die Bundesliga, so der Plan, nimmt ihren Betrieb Mitte Mai wieder auf. Allerdings nur im Geisterspielmodus. Ohne Fans und damit ohne Stimmung von den Ränge, ohne spontane Emotionen und ohne die oft mitentscheidende Unterstützung aus den Blöcken. Die Perspektive der Fans sieht so aus: Der Lieblingsverein wird nur noch vom TV-Gerät aus unterstützt. Wenn überhaupt. Denn Dornuf ist einer von vielen Fußballfans, die sich noch nicht sicher sind, ob sie Geisterspiele vor dem TV verfolgen. „Damit verliert der Fußball seinen Reiz“, sagt der 26-Jährige, der bereits seit zwölf Jahren Mitglied der VfL-Ultragruppierung „Green White Angels“ ist.

Der Student erklärt seine Sicht: „Es geht dabei nur darum, dass die Klubs finanziell ihren Hintern retten. Das Sportliche tritt in den Hintergrund, die Fans sowieso. Im Moment merkt man doch, dass der Stadionzuschauer für die Klubs zwar ein schönes Beiwerk darstellt - mehr aber auch nicht.“ Es scheint: Die Bundesliga brauche ihre Fans nicht mehr im Stadion, sondern vor den TV-Geräten. Aber, Dornuf kann sich auch vorstellen, „dass die Wertschätzung für die Fans in den Stadien in der nächsten Zeit wieder ansteigen wird. Denn Geisterspiele will keiner. Und vielleicht merken alle Beteiligten, dass die Fans im Stadion dem Fußball fehlen, wenn sie nicht mehr da sind.“

Dass viele Ultragruppierungen, auch die des VfL, der Saisonfortsetzung mit Geisterspielen kritisch gegenüberstehen, verstehe der 26-Jährige vollkommen. Teile aus der Politik, aber auch Vertreter der Liga befürchten, dass Ultras die Spiele torpedieren könnten, indem sie sich vor den Stadien sammeln und einen Abbruch erzwingen. „Das“, sagt Dornuf, „kann ich mir nicht vorstellen. Deutschlandweit haben die Ultras derzeit Initiativen auf die Beine gestellt, um gesamtgesellschaftlich zu helfen.“ Und dieses Bild werden sie nach der Einschätzung des VfL-Fans nun nicht zerstören. Die Kritik der Anhänger gehe noch über die Idee der Geisterspiele hinaus. „Denn Fans wollen mitgenommen werden in der Diskussion und Planung“, sagt Dornuf. „Der Prozess ist für mich viel zu intransparent. Da sitzen Vertreter aus Politik, Vereinen und Verbänden mit Lobbyisten in Hinterzimmern zusammen und treffen still Entscheidungen. Wir Fans lechzen aber nach mehr Informationen“, sagt er.

Ihn sorgt, wie sich der Fußball in der Corona-Krise präsentiert. „Für mich“, sagt Dornuf klar, „ist er nicht systemrelevant.“ Einige Vertreter sähen das aber anders. Und das kann perspektivisch das an einigen Stellen bereits angeknackste Verhältnis zwischen Klubs und Fans weiter belasten. Besonders, wenn der Fußball eine Sonderrolle einnimmt. „Wenn die Politik die Maßnahmen lockert, finde ich es okay, dass die Klubs ihren wirtschaftlichen Betrieb wieder hochfahren. Wenn sie das aber nicht tut, dann nimmt der Fußball eine Sonderposition ein, die er nicht verdient. Und das sorgt sicher für Unverständnis. Der Fußball hat eine gesellschaftliche Verantwortung und sollte sich fragen, wie weit er das Rad noch drehen kann? Und wie er sich nicht noch weiter von denen entfernt, die den Fußball zu dem gemacht haben, was er heute ist: die Fans.“

Ob Dornuf die Geisterspiele, sollten sie denn erlaubt werden, vor dem TV-Gerät verfolgen wird, weiß er noch nicht. Die Europapokal-Partie des VfL gegen Schachtar Donezk (1:2) hatte er noch geschaut. „Aber das hat emotional nichts mit mir gemacht, obwohl es ein so wichtiges Spiel war. Das war schon erschreckend. Derzeit bin ich von der Stimmungslage her ganz weit davon entfernt, mir Geisterspiele anzugucken.“