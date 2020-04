Oliver Kragl: Ich habe den VfL Wolfsburg gehasst

Oliver Kragl wurde in Wolfsburg geboren und später beim VfL Wolfsburg zum Fußball-Profi ausgebildet. Doch bevor der heute 29 Jahre alte Italien-Profi von Benevento in die Akademie der Grün-Weißen kam, spielte er in der Jugend beim TSV und bei TV Jahn Wolfsburg – und da mochte er seinen künftigen Klub überhaupt nicht, verrät er im Interview mit „Goal“. Kragl: „Ich habe den VfL früher gehasst. Die Jugendspieler waren unfassbar arrogant. Die meisten Eltern haben sich ebenfalls für etwas Besseres gehalten. Während wir kaum Klamotten vom Verein bekamen, stolzierten die VfL-Jungs hochnäsig mit ihren schicken Anzügen an uns vorbei. Ekelhaft! Ich wollte nie dorthin wechseln.“ Dennoch überzeugte ihn der damalige Junioren-Coach Frank Plagge von einem Wechsel zum VfL.

Den Durchbruch zu den Profis schaffte Offensivspieler Kragl allerdings nicht. Zwar habe es ein Angebot gegeben, ihn als 17-Jährigen schon bei der U23 spielen zu lassen. „Aber mir hat nicht gefallen, dass der Verein Christian Benbennek, den Trainer, der mich gepusht hat, so scheiße behandelt. Deshalb wollte ich weg. Pablo Thiam hat mir noch zweimal eine Gehaltserhöhung angeboten. Aber ich hatte meine Entscheidung bereits getroffen und sagte: ,Pablo, leck mich am Arsch. Ich hau ab!’“ Also ging Kragl zu Eintracht Braunschweig, wo er sich allerdings auch nicht nachhaltig etablieren konnte. Er spielte fortan bei Halberstadt und dann bei Babelsberg, wo ein österreichischer Klub auf ihn aufmerksam wurde: die SV Ried mit dem heutigen VfL-Trainer Oliver Glasner. Kragls Urteil über den Coach: „Oliver ist ein super bodenständiger und lustiger Typ. Ich kann über ihn ausschließlich Gutes berichten. Er leitet jedes Training mit Begeisterung und steht immer unter Strom, wenn es um Fußball geht. Aus meiner Sicht ist er verdientermaßen mittlerweile Bundesligatrainer in Deutschland.“ Vor Glasners Wechsel zum VfL im Sommer 2019 hatten sich die beiden ehemaligen Weggefährten zufällig in der VW-Stadt getroffen. „Er saß mit seinem kompletten Trainerteam im Sausalitos und ich habe mich dazugesellt. Wir haben kurz gequatscht. Ich habe ihm viel Glück in Wolfsburg gewünscht und ihm gesagt: „,Wenn Du Probleme auf der linken Seite haben solltest, kannst Du mich holen’“. Die Abneigung von früher ist offenbar verschwunden.