Göttingen. Für die Veilchen geht es am Dienstag im direkten Duell mit den Portugiesen um einen Platz unter den letzten Acht - nur der Gewinner kommt weiter.

Alles oder nichts, das ist die Devise für die BG Göttingen beim letzten Gruppenspiel im FIBA Europe Cup. Beim FC Porto geht es für die Veilchen im direkten Duell um den Einzug in das Viertelfinale - der Gewinner der Partie ist weiter auf dem internationalen Parkett dabei, der Verlierer ist raus. Spielbeginn in der Dragao Arena in der portugiesischen Hafenstadt ist am Dienstag um 21 Uhr, die Partie wird auf dem Youtube-Kanal der FIBA live gestreamt.

Zum dritten Auswärtsspiel innerhalb von sieben Tagen sind die Göttinger am frühen Montagmorgen aufgebrochen. Mit dem Teambus ging es zum Frankfurter Flughafen und von dort aus weiter nach Portugal. Im Hinspiel gegen Porto zeigten die Veilchen eine ihrer schwächsten Saisonleistungen. In der ersten Halbzeit hatte die Foucart-Truppe das Spiel noch unter Kontrolle, ließ in der zweiten Hälfte allerdings die nötige Konzentration und Energie vermissen. Porto rettete sich in die Verlängerung, dort brachen die Hausherren ein und mussten sich 81:87 geschlagen geben. Da die BG aber einen überraschenden Erfolg gegen den hohen Favoriten Bilbao holte, ist sie nun punktgleich mit den Portugiesen, sodass der direkte Vergleich vor dem letzten Gruppenspiel keine Rolle spielt.

Porto hat bessere Ausgangsposition in Bilbao verspielt

Porto vergab in der vergangenen Woche die Chance, sich eine bessere Ausgangsposition zu verschaffen. In Bilbao führte das Team von FC-Headcoach Fernando Sa bereits zweistellig, musste dann allerdings in die Verlängerung gehen und verlor die Partie. Portos Topscorer Anthony „Cat“ Barber erhielt von Sa keine Pause und erzielte in 45 Minuten 25 Punkte. Porto spielte mit einer Siebener-Rotation, sodass der Mannschaft am Ende auch die Kräfte ausgingen.

Am vergangenen Wochenende mussten die Portugiesen in der heimischen Liga eine 86:90-Niederlage bei Oliveirense um Ex-Veilchen Darius Carter hinnehmen, der 24 Punkte zum Erfolg beisteuerte. Für Porto erzielten Melvin (22) und Kloof (21) die meisten Zähler.

Die Göttinger könnten theoretisch sogar noch Tabellenerster werden. Dazu müsste das bereits fürs Viertelfinale qualifizierte Bilbao allerdings gegen Botevgrad verlieren, und die BG müsste neben einem Sieg in Porto am Ende ein besseres Korbverhältnis als Bilbao aufweisen. Der mögliche Viertelfinal-Gegner würde aus der Gruppe L kommen, in der der türkische Vertreter Bahcesehir College bereits als Erster feststeht. Den zweiten Platz machen das polnische Team Legia Warschau und Sporting Lissabon (Portugal) unter sich aus.

