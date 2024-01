Göttingen. Im FIBA Europe Cup bekommen es die Veilchen zu Hause mit den zuvor noch ungeschlagenen Spaniern zu tun - und sorgen für eine kleine Überraschung.

Die BG Göttingen hat den Schwung des Auswärtserfolgs in der Basketball-Bundesliga mit auf die internationale Ebene genommen. Im FIBA Europe Cup bezwangen die Veilchen überraschend die bis dato noch ungeschlagenen Spanier von Surne Bilbao Basket mit 82:80 (45:34). Damit wahrten die Schützlinge von Headcoach Olivier Foucart auch die Chance auf das Erreichen des Viertelfinals.

Vor 1.855 Zuschauern in der Sparkassen-Arena zeigten die Südniedersachsen eine über weite Strecken starke Leistung, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Im dritten Abschnitt bäumten sich die Spanier noch einmal auf und gingen in Führung, doch die BG holte sich diese Mitte des letzten Viertels zurück und gab sie bis zum Ende nicht mehr her. Bester Veilchen-Werfer war Karlis Silins mit 17 Punkten, Mathis Mönninghoff steuerte 16 Punkte bei. Für Bilbao traf Melwin Pantzar am häufigsten (19 Zähler).

Das Spiel in Zahlen

Die Viertel im Überblick: 22:18, 23:16, 14:27, 23:19

Zuschauer: 1.855

BG Göttingen: Ensminger (9 Punkte/1 Dreier), Gibson (6/1, 8 Assists), Rich (4), DeJulius (13/1), Hemschemeier (n.e.), Anticevich (6/2), Hume (6/1, 7 Rebounds), Hartwich (7 Rebounds), Wüllner, Mönninghoff (16/4), Zugic (5), Karlis Silins (17/3).

Surne Bilbao Basket: Smith (8 Punkte/2 Dreier, 4 Assists), Hornsby (14/2), Barandalla (n.e.), Andersson (2), Killeya-Jones (15/1), Rigo, Reyes (1), De Ridder (5/1), Pantzar (19/2, 9 Rebounds, 4 Assists), Rabaseda (2), Hlinason (8), Kullamäe (6).

So lief das Spiel zwischen der BG Göttingen und Bilbao

Die Veilchen starteten gut in die Partie und gingen nach zwei Dreiern von Grant Anticevich und Silins erstmalig in Front (8:5/3.). Die Hausherren verteidigten gut und schalteten schnell auf Angriff um, sodass Mo Gibson mit einem Vier-Punkte-Spiel die Führung auf 12:5 ausbaute (4.). Die Spanier fingen sich im Anschluss und nutzten ihre Vorteile unter den Körben aus. Tryggvi Hlinason und Adam Smith brachten die Gäste auf 19:17 heran; Alex Reyes verkürzten auf 19:18 (9.). Den Viertelendstand stellte Silins per Dreier zum 22:18 her.

Auch im zweiten Abschnitt zeigten die Südniedersachsen eine gute Leistung. Nachdem Sacha Killeya-Jones für Bilbao auf 26:22 verkürzt hatte, stellte Bodie Hume den alten Abstand durch ein Drei-Punkte-Spiel wieder her (29:22/13.). Aber erneut antworteten die Gäste mit einem 0:4-Lauf zum 29:26, was Foucart zu einer Auszeit bewegte (14.). Danach spielte seine Mannschaft ihre Schnelligkeit aus – Mathis Mönninghoff traf von außen zum 38:31 (16.). Die gute BG-Verteidigung machte es für Bilbao schwer, sodass die Spanier fast drei Minuten keine Punkte erzielten. Die Göttinger nutzten dies, um ihren Vorsprung weiter auszubauen (43:31/18.). In die Halbzeitpause gingen die Hausherren mit einem Elf-Punkte-Vorsprung (45:34).

Nach dem Seitenwechsel intensivierte das Team von Bilbao-Headcoach Jaume Ponsarnau seine Verteidigung und zeigte, weshalb es zu den defensivstärksten Mannschaften im FIBA Europe Cup gehört. Angeführt von Pantzar und Killeya-Jones arbeiteten sich die Gäste auf 49:44 heran (24.). David DeJulius verschafften der BG durch seinen Dreier zum 52:44 wieder etwas Luft, aber die Spanier blieben hartnäckig in der Defensive, sodass die Veilchen sich jeden Punkt erkämpfen mussten. Zum Ende des Abschnitts musste die Gastgeber einen 2:8-Lauf zum 59:61 hinnehmen.

Zum Start ins Schlussviertel klaute Zach Ensminger seinem Gegenspieler den Ball unter dem eigenen Korb, rannte über das gesamte Spielfeld und schloss zum 61:61 ab (31.). Die BG fand im Angriff nun wieder bessere Lösungen und holte sich durch zwei Dreier von Mönninghoff und Ensminger die Führung zurück (68:65/34.). Auch in der Verteidigung waren die Göttinger wieder wacher und stoppten die Angriffe der Spanier. Mönninghoff und Hume bauten die Führung von außen auf 76:69 aus und zwangen Ponsarnau zu einer Auszeit (37.).

Bilbao versuchte mit viel Druck in der Verteidigung die Partie zu drehen und hatte damit teilweise Erfolg. Pantzar verkürzte 31 Sekunden vor dem Ende auf 78:74. Mönninghoff behielt die Nerven an der Freiwurflinie, aber die Spanier gaben sich noch nicht geschlagen. Keith Hornsby traf von außen zum 80:77, aber im Gegenzug zeigte sich auch DeJulius nervenstark an der Freiwurflinie und sicherte der BG den Sieg. Der Buzzerbeater-Dreier der Gäste war nur noch für die Statistik.

Das sagen die Trainer zum Spiel

Olivier Foucart (Headcoach BG Göttingen): „Wir haben ein sehr reifes und mental starkes Spiel gegen ein sehr gutes Team gezeigt. Im dritten Viertel hatten wir ein paar Probleme in der Verteidigung, in dem wir Fehler gemacht und ohne dieselbe Energie wie in der ersten Halbzeit gespielt haben. Aber es zeugt von mentaler Stärke, dass wir sie wiedergefunden und das Spiel gewonnen haben. Ich freue mich sehr für das Team, weil unsere Situation sich verändert hat. Jetzt müssen wir nicht mehr den direkten Vergleich gegen Porto holen, sondern dort nur gewinnen – vorausgesetzt wir gewinnen auch in Botevgrad. Wir haben wie ein Team gespielt, haben 21 Assists verteilt. Außerdem haben wir das Reboundduell gegen ein physisches Team gewonnen. Es war eine sehr gute Leistung. “

Jaume Ponsarnau (Headcoach Surne Bilbao Basket): „Göttingen hat vor allem in der Verteidigung einen sehr guten Job gemacht. Unsere Offensive war zu statisch, sodass Göttingen das Spiel kontrolliert hat. Außerdem haben sie sehr gute Optionen von der Drei-Punkte-Linie gefunden. Wir haben Göttingen zu oft an die Freiwurflinie geschickt, insbesondere im zweiten Viertel. In der zweiten Halbzeit haben wir unsere Verteidigung geändert. Die Spieler haben verstanden, auf welche Details sie achten müssen. Das war unsere beste Phase. Im letzten Viertel hat Göttingen wieder besser gespielt und bessere Würfe von außen gefunden.“

So geht es für die BG Göttingen weiter

Für die BG geht es auch in der Basketball-Bundesliga mit einem Heimspiel weiter. Die Südniedersachsen empfangen am Samstag, 27. Januar, ab 20 Uhr zum Rückrunden-Start der BBL die Rostock Seawolves. Tickets gibt es im Online-Ticketshop auf www.bggoettingen.de, in der BG-Geschäftsstelle am Schützenplatz in Göttingen sowie bei den bekannten Kartenvorverkaufsstellen. Noch bis Samstag kann auch die Rückrunden-Dauerkarte (neun Spiele sehen, für acht Spiele bezahlen) noch bestellt werden.

