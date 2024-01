Göttingen. In der Zwischenrunde des Europe Cups erlauben sich die Veilchen gegen die Portugiesen viel zu viele Ballverluste und gehen als Verlierer vom Feld.

Die BG Göttingen hat in der zweiten Runde des FIBA Europe Cups ihre zweite Niederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von BG-Headcoach Olivier Foucart verlor am Mittwochabend nach einer schwachen Vorstellung gegen den FC Porto nach Verlängerung 81:87 (76:76, 40:31). Das Weiterkommen ist nun deutlich gefährdet, nach der Niederlage in Bilbao sowie dem Sieg gegen Balkan Botevgrad müssen die Veilchen um Platz zwei in der Gruppe bangen. Kurios: Für die BG war es wettbewerbsübergreifend bereits die neunte Verlängerung der Saison.