Sparkassenmeeting: Schnelle Sprinter kommen nach Osterode

Die Teilnehmerliste für das 14. Internationale Sparkassenmeeting am 10. Juni im Jahnstadion Osterode füllt sich merklich. Bei dem Leichtathletik-Event im Rahmen der World Challenge-Tour zeigt sich augenblicklich auch ein hohes Interesse aus dem Ausland. Fast täglich sind vom Meeting-Organisator Rainer Behrens Anfragen von Athletenmanagern zu beantworten. Hintergrund ist der hohe Status des Sparkassenmeetings, können sich doch die Starter vermehrt Rankingpunkte für die Weltrangliste sichern. 21 internationale Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus elf Ländern haben bereits ihre Startzusage erteilt. „Bis zum Meldeschluss Anfang Juni dürfte sich diese Anzahl noch weiter erhöhen“, ist sich Behrens sicher.

Schon heute kann man sich auf schnelle Sprints über 100 m und 200 m im Jahnstadion freuen, verspricht die Konkurrenz doch Zeiten im Bereich der bestehenden Stadionrekorde. Dabei trifft der U23-Staffel-Europameister Luis Brandner vom LC Top Team Thüringen mit einer Bestzeit von 10,36 Sekunden auf den nigerianischen Studentenmeister Gafara Audu, der im vergangenen Jahr 10,39 Sekunden sprintete. Aus dem Benin hat sich Didier Kiki mit einer Bestleistung von 10,55 Sekunden angekündigt. „Bei Rückenwind kann es nah an den Meetingrekord von 10,29 Sekunden gehen“, hofft Behrens.

Über 200 m ist Onjema Adigida aus den Niederlanden der Top-Favorit. Der mehrfache Landesmeister hat eine Bestzeit von 20,62 Sekunden, die damit deutlich unter dem Meetingrekord von 20,86 Sekunden von Wilfried Koffi (Elfenbeinküste) aus dem Jahr 2015 liegt. Auch die gemeldeten Gafara Audu und Luis Brandner mit Bestzeiten von 20,98 beziehungsweise 21,09 Sekunden können in diesem Leistungsbereich sprinten.

Hochwertige Konkurrenz

Die Konkurrenz ist hochwertig, gemeldet hat weiter Godwin Edmond Hounthon aus dem Benin mit einer Meldezeit von 21,38 Sekunden. Dies wird eine tolle Herausforderung für Milian Zirbus von der LG Osterode sein. Die Meldezeiten dürften den U20-Sprinter sicherlich vor heimischem Publikum motivieren, seine Bestzeiten von 10,86 Sekunden und 22,16 Sekunden zu steigern. Zirbus gehört inzwischen zu den Top acht bei den Sprintern seiner Altersklasse in Deutschland.

Auch bei den Frauen sind schnelle Zeiten schon jetzt garantiert. Lisa Nippgen von der MTG Mannheim gehört zu den Top-Sprinterinnen in Deutschland. Die mehrfache Medaillengewinnerin bei Deutschen Meisterschaften hat Bestzeiten von 11,25 Sekunden über 100 m und 23,44 Sekunden über 200 m.

Nippgen in starker Form

Wie gut sie bereits jetzt in Form ist, zeigte Nippgen beim Läufermeeting der krummen Strecken am Sonntag in Pliezhausen. Zunächst verbesserte sie den Meetingrekord von Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Nihambo über 80 Meter um drei Hundertstel auf 9,32 Sekunden, um nur 90 Minuten später auch über 150 m in 17,03 Sekunden die alte Bestzeit von Melanie Paschke aus dem Jahr 1997 zu knacken.

Mit Keshia Beverly Kwadwo (LC Paderborn), Chiara Schimpf (Dresdener SC) und Moyosore Badejo (Nigeria) haben sich bereits weitere Sprinterinnen im Leistungsbereich von 11,50 Sekunden angemeldet. Nippgen wird über 200 m insbesondere Louise Wieland (Hamburger SV) beachten müssen, die mit 23,51 Sekunden auf eine vergleichbare Bestzeit verweisen kann. Augenblicklich hält den jeweiligen Meetingrekord Staffel-Europameisterin Rebekka Haase, die 2014 in Osterode starke 11,35 beziehungsweise 23,39 Sekunden sprintete. Man darf sehr auf die Zeiten gespannt sein.

Inzwischen hat der Ticketvorverkauf begonnen. Noch bis Ende Mai können ermäßigte Eintrittskarten für 4 Euro bei Inter-Sport-Stricker, dem Weinkontor Osterode und allen Stammvereinen der LG Osterode erworben werden. Weitere Infos zum 14. Internationale Sparkassenmeeting gibt es online unter www.sparkassenmeeting-lgosterode.de.

