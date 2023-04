Osterode. Am 10. Juni findet im Osteroder Jahnstadion das 14. Internationale Sparkassenmeeting statt. Ein vielversprechendes Hindernis-Trio geht an den Start.

Hindernisläuferin Carolin Hinrichs an der Spitze des Feldes - wird es so auch in Osterode beim 14. Internationalen Sparkassenmeeting sein?

Sparkassenmeeting in Osterode Dieses vielversprechende Hindernis-Trio startet in Osterode

Sie sind jung, und doch schon international sehr erfolgreich. Die Rede ist von einem Trio hoffnungsvoller Hindernisläuferinnen, die bereits bei verschiedenen Meisterschaften für Deutschland am Start waren. Alle haben das gleiche Ziel in diesem Jahr, nämlich sich für die U20-Europameisterschaften in Jerusalem im August zu qualifizieren. Ihr Weg führt dabei über Osterode. Beim 14. Internationalen Sparkassenmeeting am 10. Juni gilt es die Qualifikationsnorm von 10:32,00 Minuten über 3000 m Hindernis zu unterbieten. Neben der Bauhaus Juniorengala in Mannheim 14 Tage nach dem Sparkassenmeeting gilt der Wettkampf im Osteroder Jahnstadion als wichtigster Normwettkampf für den Nationalkader.

Angeführt wird das Trio von Carolin Hinrichs vom VfL Löningen, die im vergangenen Jahr einen starken neunten Platz bei den Weltmeisterschaften der U20 in Cali (Kolumbien) belegte. In einem superstarken Feld war die 19-Jährige damit schnellste Europäerin. Sie ist vielfache Deutsche Jugendmeisterin über die Mittelstrecke, den Hindernissen und auch im Crosslauf erfolgreich. Für Insider kommen die Erfolge nicht von ungefähr, gilt doch der VfL Löningen mit Trainer Armin Beyer als Talentschmiede – speziell im Hindernislauf. So hat auch Lea Meyer, die Vize-Europameisterin über 3000 m Hindernis, ihre Wurzeln in der Stadt im Oldenburger Münsterland.

Viel internationale Erfahrung

Internationale Erfahrungen konnte Carolin Hinrichs zudem bereits bei den U18- und U20-Europameisterschaften sammeln. Ihre Bestzeit von 10:14,14 Minuten, gelaufen im Mai 2022 in Oordegem (Belgien), möchte sie beim Sparkassenmeeting in Osterode verbessern. In ihrem Training hat sie dabei beste Unterstützung durch ihre Zwillingsschwester Sophie, die ebenfalls zu den Top-Nachwuchsläuferinnen gehört und im Jahnstadion ebenfalls am Start sein wird.

Für den TSV Altenholz (Schleswig-Holstein) startet Adia Budde, die Vize-Europameisterin der U18 im vergangenen Jahr in Jerusalem über 2000 m Hindernis. Geschlagen wurde sie nur von Weltrekordlerin Jolanda Kallabis, die ebenfalls einen Start in Osterode anpeilt, allerdings auf der Flachstrecke. Budde kann ihrerseits auf ein Erfolgsjahr zurückblicken.

Titelsammlerin in der Jugend

Nach ihrer Silbermedaille gewann sie bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm zunächst auf ihrer Spezialstrecke, um zwei Tage später auch auf der Flachstrecke über 3000 m zu triumphieren. Mit ihren Bestzeiten von 6:28,55 Minuten über 2000 m Hindernis und 9:33,28 Minuten über 3000 m darf man sehr gespannt sein, zu welcher Leistung sie über 3000 m Hindernis fähig sein wird. Ihr Heimtrainer Karsten Ralfs wird sein Lauftalent sicherlich optimal vorbereitet an den Start schicken.

Die Hindernisläuferinnen Adia Budde, Carolin Hinrichs und Ronja Funck (v.l.) zeigen es an: Sie sind am 10. Juni in Osterode beim Internationalen Sparkassenmeeting mit dabei. Foto: Privat

Dritte im Bunde ist Ronja Funck aus Walsrode, die für Hannover 96 startet. Die 18-jährige konnte 2022 verletzungsbedingt keine Starts absolvieren. Bei den U20-Europameisterschaften 2021 überzeugte sie aber mit einem starken fünften Platz als eine der jüngsten Starterinnen über 3000 m Hindernis in 10:16,62 Minuten – eine riesige Überraschung! Sie gilt als Kämpferin, die versucht, immer dran zu bleiben. Beim Sparkassenmeeting wird sie nicht zu unterschätzen sein.

Das Trio zeichnet Zielstrebigkeit im Training, Durchhaltevermögen und ein großer Erfolgswille aus. Dazu passt, dass sie alle von einem Start bei den Olympischen Spielen träumen. Das Rüstzeug dazu haben sie, so Georg Lehrer, der zuständige Bundestrainer für den Hindernislauf. Er konnte sich im Oster-Trainingslager in Zinnowitz selbst ein Bild davon machen, als der Nationalkader zum Grundlagentraining versammelt war. Die Vorfreude auf den Start in Osterode ist auf jeden Fall groß, denn die drei Hindernisläuferinnen übermittelten Meeting-Organisator Rainer Behrens extra ein Foto mit dem Fingerhinweis auf den 10. Juni. Eine tolle Geste, die Behrens sehr freute.

Bei hoffentlich guten Bedingungen liegt der Stadionrekord von 10:03,28 Minuten absolut im Bereich des Möglichen. Es lohnt sich also, live dabei zu sein. Weitere Infos zum 14. Internationalen Sparkassenmeeting gibt es unter www.sparkassenmeeting-lgosterode.de.

Lesen Sie auch: