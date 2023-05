LGO-Sprinter Milian Zirbus bricht Kreisrekord über 200 Meter

Zur landesoffenen Bahneröffnung der LG Osterode gingen am vergangenen Samstag im Jahnstadion leider nur 37 Teilnehmer an den Start, da zeitgleich in Niedersachsen mehrere vergleichbare Veranstaltungen stattfanden und sich die Sportler so über das Land verteilten. Es waren zwar fast perfekte Bedingungen, aufgrund eines technischen Defekts konnten die Sprints aber erst mit einer einstündigen Verspätung gestartet werden. Das war schon ärgerlich, da der zeitliche Ablauf einschließlich Aufwärmphase für die Betroffenen ein Handicap war.

Dennoch gab es gute Ergebnisse auf der Bahn zu verzeichnen, und ein Lokalmatador rannte vorneweg. U20-Sprinter Milian Zirbus von der LG Osterode, der inzwischen im Bundeskader Staffel/Sprint aufgenommen wurde, lief bei Gegenwind zunächst schnelle 11,00 Sekunden über die 100 Meter. Wenig später toppte er das sogar, über 200 Meter rannte Zirbus zum neuen Kreisrekord von 22,16 Sekunden. Mit beiden Zeiten hat er zudem den ersten Platz der Landesbestenliste in diesem Jahr übernommen.

Sein Vereinskamerad Finn Duda konnte sich im 100 m-Sprint über eine neue Bestzeit von 11,67 Sekunden freuen, er deutete sein Potenzial an. Die deutliche Startverspätung war Fjare Lorin Zirbus (U18) hingegen anzumerken, er blieb mit 12,09 Sekunden unter seinem Leistungsvermögen.

Anderson mit neuer Bestzeit

Eine starke Leistung zeigte in der U18 Carl Anderson (LG Osterode), der über 3000 m eine neue Bestzeit von 10:31,85 Minuten lief. Besonders seine letzte Runde war beeindruckend, als er noch einen deutlichen Vorsprung zur Führungsgruppe herauslief und gewann. Jannik Just (LGO) war insofern im Pech, da er der einzige Teilnehmer über 2000 m war. Davon unbeeindruckt spulte er die fünf Runden mit einem fast gleichmäßigen Tempo zur starken Endzeit von 6:43,40 Minuten ab. Damit hat er die Führung in der Landesbestenliste für den Jahrgang 2010 in Niedersachsen übernommen.

Von den auswärtigen Teilnehmern waren es die Springerinnen, die für die besten Leistungen sorgten. Beim Weitsprung der Frauen segelte Daya Södje von der SG Motor Gohlis Leipzig auf 5,72 m und damit zum Sieg. Dicht dahinter folgten Carolin Klupsch (SSC Vellmar) mit 5,68 m vor Ann-Kathrin Schmidt (LG Braunschweig) mit 5,44 m. Letztere gewann dafür den Hochsprung mit einer neuen persönlichen Besthöhe von 1,56 m vor der höhengleichen Laura Bleeken (LG Göttingen). Bleeken wiederum konnte sich im Speerwurf durchsetzen, sie gewann mit guten 33,65 m.

Eine starke neue Bestzeit über 3000 m stellte in 10:34,89 Minuten Valeria Elisa Haase von der LG Eichsfeld auf. Damit qualifizierte sich die U18-Athletin bereits früh in der Saison für die deutschen Jugendmeisterschaften Ende Juli in Rostock. Zudem übernahm sie mit dieser Zeit auch die Spitze in der Landesbestenliste.

Einen Doppelsieg konnte Emma Kacou vom TuS Bothfeld in der Altersklasse W14 feiern. Sie setzte sich in 13,25 Sekunden über 100 m durch und mit 1,40 m im Hochsprung vor der höhengleichen Lisa Gerhardy (LG Eichsfeld).

