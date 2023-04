Wandern mit andern: Los geht es am 23. April in Suterode

Suterode. Die KSB-Veranstaltungsreihe „Wandern mit andern“ startet am 23. April in Suterode. Sechs Stationen warten – und es gibt auch etwas zu gewinnen.

Auch in diesem Jahr führt der Kreissportbund Göttingen-Osterode seine langjährige und sehr beliebte Veranstaltungsreihe „Wandern mit andern“ fort. Sechs Stationen stehen diesmal auf dem Programm, los geht es am Sonntag, 23. April, in Suterode.

Der Sportverein TSV Suterode aus der kleinen Ortschaft in der Gemeinde Katlenburg-Lindau richtet in diesem Jahr die Auftaktveranstaltung aus. Das Dorf ist mit seinen rund 400 Einwohnern der kleinste Ort der Gemeinde und liegt im südöstlichen Zipfel des Landkreises Northeim. Das Dorf liegt geschützt in einer Senke zwischen dem Höhenzug des Langfast im Süden und dem Großen Heidberg mit seiner höchsten Erhebung Hohe Leuchte im Norden.

Der Verein bietet in dieser reizvollen Landschaft drei unterschiedlich lange, landschaftlich attraktive Wanderungen zwischen bequemen sechs und anspruchsvollen 14 Kilometern an. Start und Ziel ist jeweils am Sportplatz am Roten Ufer. Die Registrierung ist zwischen 8 und 10.30 Uhr möglich. Das Startgeld beträgt drei Euro, Kinder und Jugendliche sind frei. Die örtliche Feuerwehr wird die auswärtigen Besucher einweisen. Im Anschluss an die Wanderung bietet der Verein Gegrilltes und kalte Getränke sowie eine reichhaltige Kaffeetafel an.

Die weiteren Stationen in diesem Jahr

Nach dem Auftakt in Suterode müssen sich die Freunde der Veranstaltungsreihe ein wenig gedulden, ehe am Sonntag, 4. Juni, rund um Roringen der nächste Teil folgt. Die weiteren Stationen sind dann Settmarshausen (2. Juli), Landolfshausen (27. August), Laubach (17. September) sowie zum Abschluss Fuhrbach (8. Oktober).

Mitmachen kann bei „Wandern mit andern“ jeder, der Lust und Spaß an der Bewegung in der Natur hat – eine Vereinsmitgliedschaft ist keine Voraussetzung. Ebenfalls gut zu wissen: Die Wanderungen finden bei jedem Wetter statt, für Getränke und Verpflegung am Start- und Zielort sowie auf der Strecke wird durch die ausrichtenden Vereine gesorgt.

Bei sämtlichen Ausrichtern gibt es bei der Anmeldung kostenlos den neuen Wanderpass des KSB Göttingen-Osterode. In diesem können über das Jahr verteilt insgesamt bis zu 24 Stempel gesammelt werden. Teilnehmende, die alle sechs Wanderungen absolvieren und dies in dem Wanderpass dokumentiert haben, können am 8. Oktober in Fuhrbach an der Verlosung von Sonderpreisen teilnehmen. Bei jeder Wanderung erhalten zudem die drei Gruppen mit den meisten Teilnehmenden einen Verzehrgutschein.

Weitere Infos zu der Veranstaltungsreihe und den einzelnen Strecken gibt es unter www.ksb-goettingen-osterode.de.