Altkreis Osterode KSB Göttingen-Osterode und MTV Bad Grund: „Fit in den Frühling“

Hauptsache raus und „Fit in den Frühling“. Der Landkreis Göttingen hat viele schöne Ecken wie am Hübichenstein bei Bad Grund.

Bad Grund. Wer sich am für die Aktion „Fit in den Frühling“ am 15. April anmeldet und sich sportlich betätigt, kann ein Foto einsenden und Preise gewinnen