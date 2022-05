„Wandern mit andern“ macht auch bei Maikühle Spaß

„Endlich wieder wandern“, das war der Tenor, den die Verantwortlichen des Kreissportbundes Göttingen-Osterode zusammen mit dem Förderverein Stolle am vergangenen Sonntag bei der Auftaktversammlung der diesjährigen „Wandern mit andern“-Serie wahrgenommen haben.

Gegen eine starke Veranstaltungskonkurrenz am 1. Mai hatte man die Erwartungen nicht zu hochgeschraubt, doch fast 700 Teilnehmer zeigten, „Wandern mit andern“ hat nach wie vor seinen Reiz. Anlässlich des 75-jährigen Bestehens des KSB Göttingen-Osterode war der Start in diesem Jahr bewusst auf den KSB-eigenen Zeltlagerplatz Stolle bei Dahlenrode gelegt worden – auf das einzige dort noch freie Wochenende in dieser Wandersaison.

Strecken optimal präpariert

Das Team des Fördervereins Stolle um den Vorsitzenden Peter Rosenthal hatte die Stolle optimal vorbereitet und auch die Strecken zusammen mit KSB-Akteuren hervorragend präpariert. Als das KSB-Team bei Eiseskälte um 8 Uhr die Anmeldestation öffnete, war es ein verhaltener Beginn. Zwischen 9 und 10 Uhr konnte man dann im wahrsten Sinn der Worte sagen: „Der Mai ist gekommen“. Fahrzeuge aus ganz Südniedersachsen kamen teilweise im Stop & Go zur Stolle hochgefahren, hatten dort aber optimale Parkmöglichkeiten, da noch nicht alle Zelte aufgebaut waren. So konnte ohne viele Wartezeit gleich gestartet werden.

Als das Anmeldefenster um 10.30 Uhr geschlossen wurde, kam auch die Sonne hinter den Wolken hervor und zauberte nicht nur dadurch ein Lächeln in die Gesichter der Anmeldecrew. Rund 50 ehrenamtliche Helfer sorgten dafür, das 613 zahlende Erwachsene in Begleitung von 26 Kindern und 19 Hunden die drei Routen mit 6,5 km, 9 km und 12,5 km Länge in Angriff nahmen, um so die Region zu erkunden.

Kuchen als Belohnung

Lohn der Anstrengungen war nach der Rückkehr auf die Stolle ein großes Kuchen-Buffet im Rundlauf, um die Corona-Abstandsregeln einzuhalten. Gegrilltes und Eintopf rundeten das gastronomische Angebot ab. Für die musikalische Begleitung sorgten die Swinging Amatörs.

Zum nächsten „Wandern mit andern“ lädt der KSB Göttingen-Osterode am Sonntag, 10. Juli, in den südlichsten Zipfel Niedersachsens ein. Zusammen mit dem TSV Escherode werden dann drei Panoramawanderungen rund um Habichtsborn und Arboretum angeboten. Aktuelle Informationen dazu sind bereits jetzt auf der KSB-Homepage unter www.ksb-goettingen-osterode.de zu finden.