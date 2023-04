SC-HarzTor-Damen: Zwei Heimspiele am Osterwochenende

Die Kreisliga-Fußballerinnen des SC HarzTor bestreiten am Osterwochenende zwei Heimspiele. Am Samstag, 8. April, ist DSC Dransfeld ab 14.30 Uhr zu Gast auf dem Rasenplatz in Barbis. Am Montag, 10. April, kommt dann TSV Vogelbeck. Der Anpfiff ist für 11 Uhr angesetzt.

Die Dransfelderinnen könnten mit einem Sieg gefährlich nahe an den Tabellenzweiten SC HarzTor (23 Punkte) heranrücken: Nur vier Zähler trennen die beiden Mannschaften voneinander.

Zum TSV Vogelbeck ist mehr Luft: Mit 16 Punkten steht das Team derzeit an achter Stelle. Die Zeichen für einen HarzTor-Sieg stehen gut: Das Hinspiel gewannen die Barbiserinnen auswärts 2:4. Allerdings kann Vogelbeck ausgeruhter in die Partie starten: Für die Mannschaft ist es das einzige Spiel am Osterwochenende.

Mehr Sport: