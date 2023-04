Playoffs: Veilchen Ladys aus Göttingen gegen Rhein-Main Baskets

Als Tabellensiebter in der 2. Damen-Basketball-Bundesliga müssen die Veilchen Ladys aus Göttingen gegen den Tabellenzweiten aus der Süd-Staffel antreten: die Rhein-Main Baskets aus Langen. Am Ostersamstag, 8. April, wird ab 16.30 Uhr zunächst das Spiel in Langen ausgetragen. Das Rückspiel findet am Ostermontag, 10. April, ab 16 Uhr statt. Die Punkte aus beiden Spielen werden addiert, der Sieger kommt eine Runde weiter.

Im Göttinger Team gibt es einige angeschlagene und erkrankte Spielerinnen. Alle hoffen jedoch, bei den Playoffs dabei sein zu können. Der Sieger aus diesen Begegnungen trifft in der zweiten Runde auf den Sieger aus den Partien ChemCats Chemnitz gegen MTV Stuttgart 1843.

