Osteroder Billardspieler im Abstiegskampf

Osterode. Zweite und dritte Mannschaft des BC Osterode bangen um den Klassenerhalt. Die Entscheidung fällt am letzten Spieltag.

Die aktuelle Saison in der Landesliga im Billard neigt sich dem Ende: Am vergangenen Samstag hat der sechste und vorletzte Spieltag im Bezirk stattgefunden.

Der bis dato tabellenführende BC Osterode 2 musste gegen den Tabellenvierten BC Queensplayer 3 in der Landeshauptstadt Hannover antreten. Los ging es um 13 Uhr mit der ersten Begegnung. Während Guido Marwede in seiner 14/1-Partie knapp mit 64:62 den Grundstein legte, folgte indes durch Matthias Heidergott ein klarer 5:2-Sieg im Acht-Ball.

BC Queensplayer 3 zu gut aufgelegt für BC Osterode 2

Heiko Meusel hatte im Zehn-Ball mit einer 2:5-Niederlage gegen seinen Kontrahenten wenig Chancen. Wesentlich spannender ging es bei Thomas Schmoll im Neun-Ball zu. Die Partie verlief auf voller Augenhöhe. Früh zeichnete sich ab, dass es hier über die volle Distanz gehen würde. Es kam wie es kommen musste und die Gastgeber glichen mit einem 6:5 in dieser Partie zum zwischenzeitlichen 2:2 aus. In der Rückrunde war es erneut Matthias Heidergott, der deutlich mit 62:52 den Gegner im 14/1 bezwang.

Leider war an diesem Tag der Gastgeber besonders gut aufgelegt und holte souverän die restlichen drei Partien auf seine Seite. Somit waren wichtige drei Punkte hier nicht mehr greifbar und BC Osterode 2 unterlag in der Gesamtwertung mit 3:5.

In der zweiten Partie gegen die Hannoveraner Mannschaft sollte sich die Ausgeglichenheit fortsetzen. Thomas Schmoll ließ beim Zehn-Ball seinem Gegner kaum eine Chance und siegte deutlich mit 5:1.

Matthias Heidergott unterlag relativ eindeutig mit 44:85 seinem Gegner im 141. Guido Marwede (4:5 im Acht-Ball) und Heiko Meusel (4:6 im Neun-Ball) mussten sich über die volle Distanz geschlagen geben.

Abstiegskampf entscheidet sich am letzten Spieltag

In der Rückrunde war es umgekehrt. Die Osteroder Mannschaft konnte hier durch Siege von Guido Marwede (58:54 im 14/1), Matthias Heidergott (5:3 im Zehn-Ball) und Thomas Schmoll (6:4 im Neun-Ball) den Spieß umdrehen und mit 4:3 in Führung gehen.

Die Erwartung auf ein spannendes letztes Spiel wurde leider nicht erfüllt. Heiko Meusel unterlag im Acht-Ball deutlich mit 0:5. Somit lässt der BC Osterode zwei wichtige Punkte im Aufstiegskamp liegen und hat dennoch am letzten Spieltag am Samstag, 29. April, ab 13 Uhr zu Gast beim direkten Verfolger PBSG Wolfsburg 2 alles in der eigenen Hand. Ausrutscher darf es hier allerdings nicht mehr geben.

Dritte Mannschaft empfängt DBV Bad Münder

Zeitgleich behauptete sich auf heimischen Tischen der BC Osterode 3 im Abstiegskampf gegen den Tabellenvorletzten DBV Bad Münder 1. In der ersten Begegnung konnte Andreas Kern im 14/1 die erste Begegnung des Tages mit 85:75 für sich verbuchen.

Klaus-Peter Schmitz folgte mit einem souveränen 5:3-Sieg im Zehn-Ball. Nicht so gut lief es bei Stephan Bürger (0:5 im Acht-Ball) und Holger Heinzel (2:6 im Neun-Ball).

So verläuft die Rückrunde für Bürger, Heinzel und Schmitz

Auch in der Rückrunde waren es erneut Bürger (33-85 im 14/1) und Heinzel (2:5 im Zehn-Ball), die nicht punkten konnten. Klaus-Peter Schmitz konnte hier erneut einen Sieg (6:4 im Neun-Ball) beitragen, während Andreas Kern ungefährdet einen 5:2-Sieg im Acht-Ball verbuchte. Somit teilte man sich mit einem 4:4-Remis die Punkte.

In der zweiten Begegnung des Tages nahm die Analogie zur ersten Begegnung ihren Lauf. Holger Heinzel unterlag mit 50:85 im 14/1 seinem starken Gegner und Klaus-Peter Schmitz hatte mit einem 1:5 im Zehn-Ball das Nachsehen.

Während Stephan Bürger mit einem 6:4 im Neun-Ball seinen ersten Sieg des Tages einfuhr, zeigte Andreas Kern mit einem deutlichen 5:0 im Acht-Ball, dass er an diesem Tag nicht zu stoppen ist.

In der Rückrunde konnten sich erneut Holger Heinzel (1-5 im Zehn-Ball) und Stephan Bürger (1:5 im Acht-Ball) nicht gegen ihre Gegner behaupten. Erneut holte Klaus-Peter Schmitz einen wichtigen Punkt im ausgeglichen Duell im 14/1 (44:41), während Andreas Kern auch seine letzte Partie so beendete wie die erste: mit einem Sieg (6:3 im 9-Ball) und somit einem weiteren Remis und Punkteteilung.

Ende April geht es um den Klassenerhalt

BC Osterode 3 vertagt die Entscheidung im Abstiegskampf damit auf den letzten Spieltag. Auch wenn die Tabelle hier schon Arges vermuten lässt, so ist doch ein Klassenerhalt immer noch möglich.

Hierzu müssen die letzten beiden Partien zu Hause am Samstag, 29. April, ab 13 Uhr gegen BC Queens Player 3 gewonnen werden und die Osteroder Mannschaft muss gleichzeitig auf ein wenig Schützenhilfe hoffen.

