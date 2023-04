Erst Berlin, dann Oldenburg – Doppelspieltag für die BG Göttingen

Die BG Göttingen stellt sich in der Basketball Bundesliga einem Doppelspieltag: Nach einem Auswärtsspiel gegen Alba Berlin kommen die EWE Baskets Oldenburg zu Besuch in die Sparkassen-Arena.

Erst Alba Berlin, dann die EWE Baskets Oldenburg: Auf die Göttinger Basketballer warten rund um Ostern zwei starke Gegner. BG-Headcoach Roel Moors und seine Bundesliga-Mannschaft reisen am Samstag nach Berlin. Dort steht am Ostersonntag, 9. April, die Partie gegen Tabellenführer Alba Berlin an (18 Uhr, Mercedes-Benz-Arena). Zwei Tage später empfangen die Veilchen am Dienstag, 11. April, die EWE Baskets Oldenburg in der heimischen Sparkassen-Arena (19 Uhr). Beide Partien laufen live bei MagentaSport.

Nach dem ernüchternden Auftritt gegen Hamburg konzentriert sich die BG Göttingen darauf, das Selbstverständnis aus der ersten Saisonhälfte wieder zu erlangen. In einem Meeting analysierte das gesamte Team, was momentan nicht funktioniert. „Wir haben in den vergangenen beiden Spielen komplett unsere Basics vernachlässigt“, sagt BG-Assistenztrainer Olivier Foucart.

Sich Selbstvertrauen ausgerechnet gegen den deutschen Meister wiederzuholen, ist allerdings eine Herausforderung. Die Hauptstädter haben es allerdings mal wieder mit einem anspruchsvollen Spielplan zu tun: Am Mittwoch empfing das Team von Headcoach Israel Gonzales im vorgezogenen Spiel vom 34. Spieltag die Würzburg Baskets, denen sie beim 76:47-Erfolg keine Chance ließen. Am Karfreitag müssen die Berliner in der Euroleague bei Panathinaikos Athen antreten.

Die Veilchen können gegen Berlin gewinnen – und verlieren

Bisher haben die Berliner diese Belastung wieder einmal erstaunlich gut weggesteckt – gerieten, abgesehen von der Niederlage gegen Meisterschaftsmitfavorit FC Bayern München, in der Liga nur einmal ins Straucheln. Und das ausgerechnet im Hinspiel in Göttingen, als die BG 96:95 gewann. Überragende BG-Spieler waren Mark Smith (33 Punkte) und Harald Frey (24).

Eine Woche später machten die Berliner im Viertelfinale des BBL-Pokals dann aber kurzen Prozess und besiegten die Veilchen 99:71. „Alba spielt so, wie es schon die ganze Saison spielt: mit viel Ballbewegung und Spielern, die alle ihre Rolle sehr gut kennen, die talentiert sind, die Erfahrung haben und viele Spiele in dieser Konstellation zusammen absolviert haben“, so Foucart.

Die Berliner, bei denen US-Guard Jaleen Smith (13,9 Punkte im Schnitt), der neuseeländische Center Yanni Wetzell (10,4) und Nationalspieler Johannes Thiemann (10,1) die meisten Zähler erzielen, gehören in vielen Statistiken zur Liga-Spitze. Sie haben die beste Dreier-Trefferquote (39,8 Prozent), allerdings dicht gefolgt von der BG (37,8). Ihre Trefferquote insgesamt ist ebenfalls die beste der Liga (50,6). Zudem holt das Hauptstadtteam die meisten Rebounds (37,9). Beste Berliner Spieler in dieser Kategorie sind Thiemann (4,9), US-Center Ben Lammers (4,8) und Allrounder Luke Sikma (4,7). Der BG-Gegner gibt auch die meisten Assists (22,4) und erzielt zusammen mit den Telekom Baskets Bonn die meisten Punkte (89,4). Besser als die Berliner sind die Göttinger bei der Freiwurfquote (81,9 Prozent – Platz 1) und den Ballverlusten (12,4 – Platz 3).

Die Oldenburger sind intensive Verteidiger

Ähnlich wie bei den Göttingern läuft es auch beim nächsten BG-Gegner gerade nicht rund. Die EWE Baskets Oldenburg gaben sich vor zwei Wochen dem Tabellenletzten medi bayreuth 75:85 geschlagen und kassierten dann gegen die MLP Academics Heidelberg, das von Ex-Veilchen-Trainer Hylke van der Zweep in Abwesenheit von Headcoach Joonas Iisalo (Geburt seines Kindes) betreut wurde, eine überraschend hohe Heimniederlage (75:99). Bei den Norddeutschen fehlte in Bayreuth und gegen Heidelberg der zweiteffizienteste Oldenburger Spieler: US-Forward Tanner Leissner (11,4 Punkte/6,0 Rebounds im Schnitt) musste aufgrund von Rückenbeschwerden pausieren.

DeWayne Russells 18 Punkte gegen Bayreuth und 22 gegen Heidelberg reichten nicht, um die Partien für Oldenburg zu entscheiden. „Russell ist sicherlich ihr Schlüsselspieler“, so Foucart über den US-Guard, der seinen Vertrag in Oldenburg gerade bis zum Sommer 2025 verlängert hat. „Er punktet nicht nur, sondern ist auch ein guter Passgeber. Es hilft also nicht, zu versuchen, ihn nur am Punkten zu hindern, denn dann findet er den freien Mitspieler.“

Die Baskets belegen mit 16 Siegen den vierten Tabellenplatz und haben gute Chancen, sich das Heimrecht in der ersten Play-off-Runde zu sichern. Bekannt ist das Team von Headcoach Pedro Calles dafür, dass es sehr intensiv verteidigt. So lassen die Oldenburger im Schnitt nur 81,7 Zähler pro Partie zu – nur Bonn, München und Berlin gestatten ihren Gegnern weniger Punkte. Weil die Calles-Mannschaft die meisten Offensiv-Rebounds holt (13,4 pro Spiel) und dem Gegner rund achtmal den Ball klaut, kommt sie auf eine hohe Anzahl von Wurfversuchen aus dem Feld (67,1 – nur Ludwigsburg ist besser). Allerdings treffen sie diese nicht sehr hochprozentig, sodass Oldenburg im Schnitt pro Spiel auf 84,9 Punkte kommt.

Noch Tickets für das Heimspiel in Göttingen erhältlich

Das Hinspiel in Oldenburg verloren die Göttinger im November deutlich 75:93. „Es wird sicherlich ein anderes Spiel, beide Teams haben sich verändert. Wir wissen genau, was uns erwartet – eine aggressive Verteidigung. Aber zuerst müssen wir unsere Leistung bringen, um eine Chance zu haben“, sagt Foucart.

Tickets für das Oldenburg-Duell gibt es noch bei den bekannten Kartenvorverkaufsstellen, im Online-Ticketshop (Link auf www.bggoettingen.de) sowie am Dienstag ab 17:30 Uhr an der Arena-Tageskasse.

