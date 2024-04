Braunschweig. Der ehemalige deutsche Profi-Bodybuilder pflegt den Kontakt zu einem Fußball-Profi. Alles begann mit einer Nachricht auf Instagram.

Markus Rühl ist so etwas wie der Star der deutschen Bodybuilder-Szene. Der Darmstädter brachte unter anderem vier DVDs heraus. Eigentlich ist gelernter Kfz-Mechaniker und Bürokaufmann, doch die meisten Menschen kennen ihn wegen seiner dicken Muckis. Bis zu seinem Rücktritt 2009 mischte er in der Bodybuilding-Weltspitze mit, war unter anderem deutscher Meister. Mehr als 1 Million Fans hat er im sozialen Netzwerk Instagram.

Und einer von ihnen ist Spieler von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig. Auch die kickenden Profis haben in ihrem Alltag viel mit Krafttraining zu tun. Aber auf dem Rasen sind andere Schwerpunkte im Training als mit den Gewichten gefragt, um agil zu bleiben. Ein solcher Koloss wie Rühl sollte man als Fußballer also nicht werden, um dem Gegner im Laufduell noch enteilen zu können. Gleichwohl achten auch die Spieler in enger Absprache mit den Ärzten, Trainern und Physiotheraputen der Vereine auf ihre Körper.

Eintracht Braunschweigs Marvin Rittmüller ist Fan von Bodybuilder Markus Rühl

Marvin Rittmüller benutzt die Produkte, die Rühl herausgebracht hat, schon länger. „Ich bin ein Riesenfan von ihm und habe ihm irgendwann einmal beiläufig bei Instagram geschrieben“, sagt der Eintracht-Verteidiger auf Anfrage unserer Zeitung. Der Grund. Rittmüller wollte Näheres zu den Inhaltsstoffen wissen, denn im Profisport stehen regelmäßig Doping-Proben auf der Agenda. Die Richtlinien sind streng und ändern sich immer mal wieder. HSV-Spieler Mario Vuskovic ist aktuell wegen eines Vergehens gesperrt. Dem ehemaligen 1860-Akteur Nemanja Vučićević wurde die Einnahme eines Haarwuchsmittels zum Verhängnis.

Kein Wunder, dass Rittmüller auf Nummer sicher ging und nachfragte. Was dann passierte, freute Eintrachts Sommer-Neuzugang sehr. „Es kam eine Sprachnachricht zurück. Von Markus Rühl persönlich. Ich war mega überrascht. Er ist ein richtig sympathischer Kerl, ein Fußballfan. Wir haben darüber Kontakt geknüpft“, sagt Rittmüller.

Marvin Rittmüller von Eintracht Braunschweig stählt seinen Körper für seinen Job als Fußballer

Er ist Eintrachts kleiner Kraftwürfel, der auf dem Feld immer alles gibt. Im Alltag setzt er daher auch auf Nahrungsergänzungsmittel, so genannte Supplements. „Omega 3, Aminosäuren, Eiweiße, Koffein - solche Geschichten, die beim Kraftsport und für uns Leistungssportler wichtig sind“, zählt er auf. Rühl schickte Rittmüller seinerzeit Infos herum. Vielleicht trägt der bekannte Bodybuilder damit auch etwas zum Erreichen des Saisonziels bei: dem Klassenerhalt in der 2. Bundesliga.

