Braunschweig. Der rechte Außenbahnspieler verlängert seinen Vertrag bei Eintracht Braunschweig vorzeitig. Unter Scherning ist er eine feste Größe.

Im Sommer ist Marvin Rittmüller mit einem klaren Ziel zu Eintracht Braunschweig gewechselt: Er wollte sich als Stammspieler in der 2. Fußball-Bundesliga etablieren. Zu Beginn lief‘s holprig. Mittlerweile hat sich der rechte Außenbahnspieler aber zur festen Größe entwickelt. Und er scheint sich wohl zu fühlen. Denn der 24-Jährige wird den Blau-Gelben treu bleiben – selbst im Abstiegsfall. Rittmüller hat seinen Vertrag bei der Eintracht vorzeitig bis 2026 verlängert.

Das ursprüngliche Arbeitspapier hatte eine Laufzeit bis Sommer 2025. Der Unterschied: Der neue Kontrakt gilt auch für die 3. Liga. Damit haben die Löwen einen Schritt vorangemacht in ihrer Kaderplanung. Das ist nicht so einfach für Sportdirektor Benjamin Kessel und sein Team. Schließlich müssen die Entscheider zweigleisig planen. Allerdings besteht ja mittlerweile auch wieder berechtigte Hoffnung, dass Rittmüller und Co. auch in der kommenden Spielzeit im Unterhaus auflaufen dürfen.

Marvin Rittmüller blüht auf, seit Daniel Scherning im Amt ist

Seit Daniel Scherning im November das Traineramt übernommen hat, konnte die Eintracht ein paar Sprossen aus dem Tabellenkeller klettern. Nach 23 Spielen stehen die Braunschweiger auf Rang 15 – und damit auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Rittmüller hatte an diesem Umschwung seinen Anteil. Unter der Führung Schernings ist er als rechter Schienenspieler gesetzt, verpasste in elf Spielen nur elf Minuten auf dem Platz.

Bei Schernings Vorgänger Jens Härtel hatte er keinen so guten Stand. Im ersten Saisondrittel steht kein Einsatz über 90 Minuten in der Statistik. Zudem setzten muskuläre Probleme den gebürtigen Erfurter zwischendurch außer Gefecht. „Mein Start bei den Löwen war zwar etwas kompliziert, umso glücklicher bin ich jedoch über die Entwicklung in den vergangenen Monaten“, sagt Rittmüller. Denn der holprige Beginn ist Schnee von gestern. Seither überzeugt der mit einem Topspeed von 36,13 km/h viertschnellste Spieler der 2. Liga.

Eintracht Braunschweig stellt die Weichen für die Zukunft

Rittmüller ist gallig, macht viele Wege und geht den Gegenspielern auf die Nerven. Bei seinen Hereingaben bestand bislang noch Raum für Verbesserungen. Allerdings war das 1:1 gegen Hertha BSC in dieser Hinsicht schon ein Schritt nach vorne. „Seine dynamische und leidenschaftliche Spielweise, sowie sein ehrgeiziger und erfrischender Charakter passen hervorragend zu unserer Eintracht und der Art, wie wir Fußball spielen. Daher freuen wir uns, dass wir Marvin von unserem Weg überzeugen konnten und er sich mit seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung ligaunabhängig klar zur Eintracht bekennt“, sagt Kessel. Mit Rittmüllers Vertragsanpassung hat der Sportdirektor nun schon das zweite Problem für die Zukunft gelöst.

Denn auch die Zusammenarbeit mit Scherning ist kürzlich ausgedehnt worden – auch hier unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Eintrachts Sportlicher Leitung ist daran gelegen, die Weichen für die Zukunft frühzeitig und möglichst nachhaltig zu stellen. Das sind Punkte, die in jüngerer Vergangenheit oft vernachlässigt worden sind. Im Sommer laufen 14 Verträge sicher aus. Im Falle eines Abstiegs gibt es nicht viele Akteure, deren Vertrag auch in der Drittklassigkeit gültig ist. Deshalb können Kessel und Co. gar nicht zu früh beginnen, am Kader der Zukunft zu basteln. Und mit den Verlängerungen Rittmüllers und Schernings gab‘s nun schon die ersten Erfolgsmeldungen.

Mehr wichtige Nachrichten zu Eintracht Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was bei Eintracht Braunschweig passiert: