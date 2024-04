Düsseldorf. Das Einzige, mit dem man in dieser Liga fest rechnen kann: Es bleibt nervenzerfetzend bis zum Schluss, kommentiert Lars Rücker.

In der vergangenen Woche rechnete sich so mancher Eintracht-Fan die Lage im Abstiegskampf fast schon zu schön. Kaiserslautern verlor gegen Düsseldorf, Rostock in Kiel, Magdeburg gegen Hannover, Wiesbaden gegen Osnabrück und das eigene 5:0-Schützenfest gegen die SV Elversberg sorgte für zusätzliche Euphorie.

Doch die 2. Bundesliga bewies wieder einmal, dass man mit gar nichts planen kann. Eine Woche vor dem Derby ließ der ungeliebte Nachbar Punkte gegen Braunschweigs Keller-Konkurrenten Schalke 04, auch von der Bremer Brücke kamen deutlich vernehmbare Lebenszeichen. Und die Eintracht schlug sich zwar tapfer bei Fortuna Düsseldorf, doch die 0:2-Niederlage schmerzt im Rennen um den Ligaverbleib dann doch.

Deswegen kann man das Fachsimpeln und die Tabellen-Spielchen an der Kaffeemaschine im Büro oder den Whatsapp-Gruppen dieser Welt wohl allenfalls als kostenlose Gruppentherapie einstufen. Das Einzige, mit dem man fest rechnen kann: Es bleibt nervenzerfetzend bis zum Schluss.

