Braunschweig. Geht die Sause für Eintracht Braunschweig nach dem 5:0-Heimsieg in Düsseldorf weiter? So steht es um das verrückte Freispiel am Sonntag.

Fußball für alle – unter diesem Motto steht das nächste Liga-Spiel der Eintracht gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag um 13:30 Uhr. Es ist eine besondere Partie: Nicht nur, weil die Braunschweiger nach dem 5:0-Heimerfolg gegen Elversberg nun auswärts gefordert sind, die Euphorie aus der Löwenstadt mitzunehmen, sondern auch, weil es ein Gratis-Spiel ist. Jeder Fußball-Fan kommt kostenlos ins Stadion – vorausgesetzt, es wurden Freikarten erworben.

Die Löwen haben noch eine Rechnung offen: Im Hinspiel trennten sie sich mit einer 1:4-Heimniederlage von den Fortunen. Bei der Revanche können sie nun auf zahlreiche Unterstützung aus Braunschweig hoffen: Es ist eines der wenigen Spiele in dieser Saison, die kostenlos in Düsseldorf zu sehen sind.

Mit dem Projekt „Fortuna für alle“ will der Verein aus Nordrhein-Westfalen den Fußballsport für alle öffnen. Auch für die Fans der jeweiligen Gegner. Das Ziel: In Zukunft sollen alle Heimspiele für Fans kostenlos sein, um „alle Düsseldorferinnen und Düsseldorfer hinter dem Verein“ zu versammeln und am Rhein wieder erstklassigen Fußball anzubieten. Das Spiel gegen die Eintracht Braunschweig am 28. Spieltag zählt zur Testphase.

„Fortuna für alle“: Wie gibt es Tickets gegen Eintracht Braunschweig?

Einen freien Verkauf gab es für die Partie nicht. Am 7. März startete der „Vorverkauf“ für Mitglieder des BTSV. Dauerkarteninhaber konnten sich Tickets seit dem 8. März, Bestandskunden ab dem 9. März sichern. Seit dem 12. März ist der „Vorverkauf“ geschlossen, Tickets gibt es derzeit nicht mehr. Auch im Düsseldorfer Ticketshop werden nur noch Eintrittskarten auf dem Zweitmarkt angeboten.

„Fortuna für alle“: Welche Bundesliga-Partien sind Freispiele?

Schon die Spiele gegen den FC St. Pauli und den 1. FC Kaiserslautern waren für Fans kostenlos im Stadion zu sehen. Die Düsseldorfer unterlagen am 19. Spieltag mit 1:2 gegen Pauli. Gegen Kaiserslautern gewannen sie mit 4:3. Das Spiel gegen Eintracht Braunschweig ist das letzte Spiel der Testphase. Bisher waren die Spiele restlos ausverkauft. Also: Auch das Spiel gegen die Blau-Gelben kann in Düsseldorf vor knapp 52.000 Zuschauern stattfinden. Mit ordentlich Rückenwind für beide Teams.

Wie finanziert Düsseldorf das Freispiel gegen Eintracht Braunschweig?

„Egal ob Mitglieder, Dauerkarteninhaber, organisierter Support oder einfach nur Fortuna-verrückt – alle kommen kostenlos ins Stadion“, so kündigt der Verein das Projekt an. Möglich machen das verschiedene Sponsoren.

Eintracht Braunschweig gegen Fortuna Düsseldorf: Ein „geschenktes“ Spiel mit hoffentlich viel Potenzial

Für die beiden Mannschaften geht es am Sonntag um einiges: Eintracht Braunschweig muss den Aufwärtstrend fortsetzen und die Kraft und Euphorie aus dem vergangenen Heimspiel nach dem 5:0-Erfolg über Elversberg mitnehmen. Mit einem Sieg und den damit gewonnenen drei Punkten, könnten sie auf Tabellenplatz 12 springen, sollten SV Wehen, der 1. FC Magdeburg und Schalke 04 nicht gewinnen. Die Mannschaft um Daniel Thioune wiederum kann bei einem Sieg weiterhin auf dem 3. Platz verweilen.

So entkommt Eintracht Braunschweig in Düsseldorf dem Tabellenkeller

Die SV Wehen spielt am Freitag (18:30 Uhr) gegen Hansa Rostock. Mit einem Sieg Rostocks würden die Hanseaten zumindest vorzeitig in der Tabelle vor Braunschweig landen. Der 1. FC Magdeburg ist Samstag in Elversberg (13 Uhr) gefragt. Auch die Mannschaft um Trainer Christian Titz kann mit einem Sieg zumindest einen Tabellenplatz gut machen. Und Schalke spielt Sonntag auswärts gegen Hannover 96 (13:30 Uhr). Für den kommenden Derby-Gegner wäre sogar ein Sprung auf Tabellenplatz 3 möglich. Bei einem Sieg Schalkes könnten die Gelsenkirchener Braunschweig den 12. Platz streitig machen.

Ein Spieltag, der in der Tabelle erneut einiges durcheinander bringen kann. Umso besser, dass auch Braunschweiger Fans kostenlos in die Arena in Düsseldorf kommen, um die Mannschaft von Daniel Scherning zu einem Sieg zu unterstützen.

