Braunschweig. Eintracht Braunschweig setzt im Abstiegskampf ein Ausrufezeichen. So reiht sich Scherning mit dem Heimsieg in die Vereinsgeschichte ein.

Ein Tor-Festival, eine Erlösung, ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf: Der 5:0-Sieg gegen Elversberg hat die Eintracht auf Tabellenplatz 15 katapultiert. In Braunschweighat man solch einen deutlichen Sieg lange nicht mehr gesehen und bejubeln können. Nach den letzten Zitterpartien und dem Verweilen auf einem direkten Abstiegsplatz macht das Ergebnis vom Ostersamstag in der 2. Fußball-Bundesliga neuen Mut und reiht sich darüber hinaus in die Liste der höchsten Siege der Vereinsgeschichte ein.

Daniel Scherning kann nun mit Torsten Lieberknecht und Uli Maslo in einem Satz genannt werden: Sie alle fuhren als Trainer die fünf deutlichsten und höchsten Siege Eintracht Braunschweigs in der 2. Liga ein. 5:0 gegen Elversberg – nur in drei Spielen hat die Eintracht in dieser Klasse höher gewonnen.

Am 30. August 2015 schickte Braunschweig zu Hause vor 20.500 Zuschauern den Karlsruher SC mit 6:0 nach Hause. Schon im Jahr 1992 konnten die Blau-Gelben einen 6:0-Sieg in der 2. Liga feiern: Damals spielten sie am 22. Spieltag vor 4500 Zuschauern gegen den 1. FSV Mainz 05. Noch gar nicht so lange her ist der 6:1-Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg. Am 28. August 2018 gewannen die Löwen vor 20.840 Zuschauern.

Fünf Tore für Eintracht Braunschweig reichen meist für einen Sieg

5:0 – das können die Löwen. Schon öfter standen am Ende fünf Tore und kein Gegentor auf dem Spielformular. Am 23. September 2015 gewann Eintracht Braunschweig 5:0 auswärts gegen den MSV Duisburg. Auch 1990 (5:0 zu Hause gegen Preußen Münster) und 1989 im Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 erkämpften sich die Braunschweiger solch ein Ergebnis.

In den 90er Jahren haben die Blau-Gelben mit den damaligen Trainern Uwe Reinders und Joachim Streich mehrere Siege eingefahren, an die man sich noch heute gern zurückerinnert. So schrieben die Mannschaften von Reinders und Streich mit den 5:1-Siegen gegen Mainz (90/91) und auch gegen den FC Schalke 04 (89/90) Geschichte. Mit Gerd Roggensack gewannen sie am 6. September 1986 gegen die SG Union Solingen.

Fotostrecke: Eintracht Braunschweig gewinnt 5:0 gegen Elversberg Die Mannschaft der Braunschweiger Eintracht jubelt nach dem Spiel mit den Fans in der Südkurve. In der Mitte zu sehen: Startelf-Rückkehrer Jannis Nikolaou. © regios24 | Sebastian Priebe Vor dem Anpfiff im Eintracht-Stadion: Mannschaftskreis bei den Braunschweigern. © regios24 | Sebastian Priebe Fans der Eintracht in der Südkurve. © regios24 | Sebastian Priebe Elversberg-Fans in der Gästekurve. © regios24 | Sebastian Priebe Jubel über das Tor zum 1:0 für die Eintracht durch Robin Krauße. © regios24 | Sebastian Priebe Jubel über das Tor zum 1:0 für die Eintracht durch Robin Krauße. © regios24 | Sebastian Priebe Jubel über das Tor zum 1:0 für die Eintracht durch Robin Krauße, mit Co-Trainer Marc Pfitzner. © regios24 | Sebastian Priebe Braunschweigs Anton Donkor im Laufduell. © regios24 | Sebastian Priebe Braunschweigs Johan Gomez im Zweikampf. © regios24 | Sebastian Priebe Eintracht-Trainer Daniel Scherning an der Seitenlinie. © regios24 | Sebastian Priebe Ermin Bicakcic erzielt in dieser Szene das Tor zum 2:0 für die Eintracht. © regios24 | Sebastian Priebe Jubel über das Tor zum 2:0 für die Eintracht durch Ermin Bicakcic mit Fabio Kaufmann. © regios24 | Sebastian Priebe Jubel über das Tor zum 2:0 für die Eintracht durch Ermin Bicakcic mit Co-Trainer Marc Pfitzner. © regios24 | Sebastian Priebe Jubel über das Tor zum 2:0 für die Eintracht durch Ermin Bicakcic. © regios24 | Sebastian Priebe Braunschweigs Rayan Philippe im Sturmlauf. © regios24 | Sebastian Priebe Braunschweigs Fabio Kaufmann im Sprintduell. © regios24 | Sebastian Priebe Braunschweigs Thorir Helgason grätscht den Ball ab. © regios24 | Sebastian Priebe Elversbergs Paul Wanner umringt von der Braunschweiger Defensive. © regios24 | Sebastian Priebe Die Anzeigetafel zeigt die Zuschauerzahl 20.110 an. © regios24 | Sebastian Priebe Hasan Kurucay erzielt in dieser Szene per Elfmeter das Tor zum 3:0 für die Eintracht. © regios24 | Sebastian Priebe Jubel über das Tor zum 3:0 für die Eintracht durch Hasan Kurucay mit Ermin Bicakcic. © regios24 | Sebastian Priebe Jubel über das Tor zum 3:0 für die Eintracht durch Hasan Kurucay mit Ermin Bicakcic. © regios24 | Sebastian Priebe Jubel über das Tor zum 3:0 für die Eintracht durch Hasan Kurucay. © regios24 | Sebastian Priebe Jubel über das Tor zum 3:0 für die Eintracht durch Hasan Kurucay. © regios24 | Sebastian Priebe Fingerzeig: Jubel über das Tor zum 3:0 für die Eintracht durch Hasan Kurucay. © regios24 | Sebastian Priebe Florian Krüger erzielt in dieser Szene das Tor zum 4:0 für die Eintracht. © regios24 | Sebastian Priebe Jubel über das Tor zum 4:0 für die Eintracht durch Florian Krüger. © regios24 | Sebastian Priebe Braunschweigs Niklas Tauer mit Hampus Finndel. © regios24 | Sebastian Priebe Jubel über das Tor zum 5:0 für die Eintracht durch Hasan Kurucay. © regios24 | Sebastian Priebe Die Mannschaft der Eintracht jubelt nach dem Spiel mit den Fans in der Südkurve, in der Mitte: Ron-Thorben Hoffmann. © regios24 | Sebastian Priebe Die Mannschaft der Eintracht jubelt nach dem Spiel mit den Fans in der Südkurve. © regios24 | Sebastian Priebe Eintracht-Trainer Daniel Scherning mit der Ansprache nach dem Spiel. © regios24 | Sebastian Priebe 5:0! Die Anzeigetafel zeigt das Endergebnis an. © regios24 | Sebastian Priebe 1 / 33

Eintracht Braunschweig: Die höchsten Siege der Vereinsgeschichte - die Top 10

Aber Eintracht Braunschweig kann auch noch viel höher siegen, dafür lohnt sich ein Blick in die weit entfernte Vergangenheit: Am 30. Dezember 1973 gewannen die Löwen gegen den Itzehoer SV mit 10:0. Zweistellig. Damals spielten sie noch in der Regionalliga Nord. Schon im Hinspiel kassierten die Itzehoer eine Klatsche und mussten Braunschweig mit 2:11 verlassen. Mehr Tore hat die Eintracht in einem Spiel zuvor und auch danach nicht geschossen. 1956, in der Oberliga Nord, gewann die Eintracht gegen den 1. SC Göttingen 05 ebenfalls mit 10:0.

In der ersten Runde des DFB-Pokals zogen die Braunschweiger im Juli 1977 mit 10:1 gegen Eintracht Nordhorn souverän in die zweite Runde ein. 10:1 gewannen sie auch am 17. Dezember 1961 im Norddeutschen Pokal gegen den VfR Osterode und im Norddeutschen Pokal (1952) gegen den TSV Giesen. In der Regionalliga Nord starteten die Blau-Gelben damals noch unter Trainer Otto Knefler mit einem 9:1-Sieg gegen den 1. FC Phoenix Lübeck in die Saison 73/74.

Am Ende stand es 5:0 für die Eintracht: SV Elversberg verließ Braunschweig mit fünf Gegentoren und einer Niederlage. © regios24 | Sebastian Priebe

Eintracht Braunschweig schaffte 73/74 Kantersieg gegen Mannschaft aus Hannover

1960 mischte die Eintracht im Norddeutschen Pokal mit. Zu Hause trennten sich die Braunschweiger mit 8:0 von der SG Oslebshausen. Ein weiteres Highlight in der Top-10-Liste der höchsten Siege Eintracht Braunschweigs ist der 8:1-Sieg gegen den OSV Hannover in der Saison 73/74 der Regionalliga Nord. Im September 1996 spielten die Blau-Gelben gegen den SV Lurup und gewannen, ebenso in der Regionalliga Nord, mit 7:0.

Mehr wichtige Nachrichten zu Eintracht Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was bei Eintracht Braunschweig passiert: