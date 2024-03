Braunschweig. Es ist eng im Tabellenkeller: Eintracht Braunschweig spielt kommenden Spieltag beim SC Paderborn. Doch ein Sieg liegt mehrere Jahre zurück.

Nach der miserablen Leistung gegen Hansa Rostock (0:1) ist Eintracht Braunschweig kommenden Freitag (18.30 Uhr) in Paderborn gefragt. Für die Mission Klassenerhalt mit im Gepäck: Kampfgeist. Einer der Basics, die bei den jüngsten Spielen fehlten – zumindest nicht zu 100 Prozent von den Braunschweiger erfüllt wurden. Und die Lage am Tabellenende hat sich nach den jüngsten Spielen gegen Rostock und Nürnberg sowie dem Sieg Kaiserslauterns über Osnabrück für die Braunschweiger nun noch einmal massiv zugespitzt.

24 Punkte stehen der Eintracht nach dem 25. Spieltag zu Buche. Am Freitag könnten sie weitere drei Punkte und einen Tabellenplatz gutmachen – wenn sie die lange Sieglos-Serie gegen Paderborn brechen. Denn: Zuletzt hat die Braunschweiger Mannschaft am 1. April 2016 gegen die Paderborner gewonnen. Nur ein Aprilscherz? Das kann die Eintracht am nächsten Spieltag beweisen und nach 2905 Tagen den ersten Sieg gegen Paderborn einfahren.

Eintracht Braunschweig kann in Paderborn einen Tabellenplatz gutmachen

Der aktuell stärkste Rivale: Der Angst-Gegner von Freitagabend, Hansa Rostock. Das Team von Mersad Selimbegovic, aktuell auf dem Relegationsplatz, muss Freitagabend zeitgleich gegen Greuther Fürth ran. Egal ob Rostock zu Hause gegen Fürth verliert oder unentschieden spielt: Sollte Braunschweig gewinnen, würde das Tabellenplatz 16 bedeuten. Auch ein Remis kann den Blau-Gelben im Abstiegskampf helfen und einen Tabellenplatz gutmachen. Unter einer Voraussetzung: Hansa Rostock verliert. Dann entschwindet Braunschweig dank des besseren Torverhältnisses von den direkten Abstiegsplätzen.

Und im Unentschieden gegen Paderborn ist die Braunschweiger Mannschaft erprobter: In der Saison 22/23 trennten sich die beiden Mannschaften im Hinspiel mit einem 0:0. Gleiches gilt für die Saison 20/21. Damals stand sowohl im Hinspiel als auch im Rückspiel ein Unentschieden – 2:2 und 0:0.

Eintracht Braunschweig gegen SC Paderborn: Ein Arbeitskampf

Mit Blick auf die Tabelle wird deutlich: Der SC Paderborn hat derzeit eine gute Phase. In allen drei vergangenen Spielen konnte die Mannschaft punkten. Die jüngste Niederlage des SCP liegt schon einen Monat zurück, da gab es ein bitteres und deutliches 0:4 gegen Kiel. Doch die Ostwestfalen werden natürlich nicht kampflos in die Partie gegen Braunschweig gehen. Immerhin geht es für sie in dem Spiel auch um einiges: Mit einem Sieg können sie vorläufig auf den Tabellenplatz 3 rutschen, wenn Düsseldorf in Osnabrück Punkte liegen lässt.

Also ein wahrer Kampf, dem sich Schernings Jungs stellen müssen. Auch wenn seine Mannschaft die Hypothek aus den ersten zwölf Spielen mit sich herumschleppe, hat der Trainer Hoffnung: „Die Situation ist, wie sie ist. Aber wir haben auch schon gezeigt, dass wir in dieser Liga bessere Leistungen abliefern und dann auch Spiele gewinnen können.“ Abschließend sagt er: „Wir sind davon überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen können.“

