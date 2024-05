Braunschweig. Der Trainer hat bei den Blau-Gelben geschafft, was ihm in Bielefeld nicht gelungen war – und nennt dafür einen klaren Grund.

Es hatte reichlich Witze und Frotzeleien gegeben im November. Als Eintracht Braunschweig damals Daniel Scherning als neuen Trainer präsentiert, wirkte das auf so manchen Anhänger wie der verzweifelte Griff nach dem letzten Strohhalm in einer schier ausweglosen Lage. Bezeichnungen wie „sportlicher Insolvenzverwalter“ waberten durch die Sozialen Medien, auch wir schrieben von einem „Himmelfahrtskommando“. Oder Sprüche wie: „Eintracht präsentiert sich momentan wie wir nach einem Auswärtsspiel nachts um 2 Uhr an der Tankstelle: stark schwankend und das Geld reicht nur noch für Paderborner.“

Der gebürtige Paderborner Scherning konnte über diese Kreativität unter den Fans schon Wochen danach schmunzeln. „Ich glaube, mir haben es im November auch nicht viele zugetraut. Das weiß ich und das ist auch gar nicht schlimm“, sagt er heute. Denn Scherning ist gelungen, was bei seinem Amtsantritt so wahrscheinlich schien wie ein grüner Ministerpräsident in Bayern. Nach einer unglaublichen Aufholjagd haben die Blau-Gelben den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga klargemacht. Und das nicht einmal in einem Spitz-auf-Knopf-Finale am letzten Spieltag, sondern schon eine Runde davor.

Daniel Scherning wusste schnell zu überzeugen

Dass dies tatsächliche möglich war, davon konnte der 40-Jährige schon recht zügig überzeugen. Eine spielerische Weiterentwicklung war schnell zu erkennen. Und auch die Punkte ließen nicht lange auf sich warten. Auf den Rängen kehrte der Glaube nach ein paar Wochen zurück. Zumindest vorsichtig. Innerhalb der Mannschaft ging das schneller. Viel schneller.

Um das zu schaffen, braucht es Feingefühl und handwerkliches Geschick. Aber eben auch ein Team, das dafür empfänglich ist. Und das ist nicht so selbstverständlich, wie es zunächst einmal klingen mag. „Ein großer Unterschied zum letzten Jahr: Hier war eine Mannschaft, die konnte man anschieben. Dann bist du am richtigen Ort, im richtigen Moment“, sagt Scherning.

Bei Eintracht Braunschweig lief‘s anders

Im letzten Jahr? Was war da noch mal? Richtig: Da hatte der Fußballlehrer nach vier Spieltagen bei Arminia Bielefeld das Traineramt übernommen. Er sollte verhindern, dass die Ostwestfalen von der Bundesliga direkt in die 3. Liga abrauschen. Und das bei dem Klub, für den er schon selbst gespielt hatte. Bei dem Klub, für den er als Scout und als Trainer im Nachwuchsbereich gearbeitet hatte. Zunächst waren zumindest auch die Ergebnisse auch in Ordnung. Aber das hielt nicht lange.

In Braunschweig dagegen lief es anders. Egal, welcher Spieler sich über den Trainer äußert: Der Tenor ist der gleiche. „Was Daniel Scherning hier gemacht hat, davor kann ich nur meinen Hut ziehen und Eintracht kann sich sehr glücklich schätzen, so einen Trainer zu haben“, sagt etwa Keeper Ron-Thorben Hoffmann. Das gelte fürs gesamte Trainerteam.

Ermin Bicakcic: „Daniel gehört zu meinen Top-3-Trainern“

Ermin Bicakcic ergänzt: „Daniel gehört zu meinen Top-3-Trainern. Er hat zur richtigen Zeit die richtigen Worte gefunden. Er hat die richtigen Entscheidungen getroffen. Dass wir diese auf dem Platz umsetzen müssen, ist klar. Aber taktisch, sachlich, fachlich, menschlich ist er sehr, sehr gut.“ Mehr Lob geht kaum.

Und in diesem Fall darf sich auch jeder sicher sein, dass es sich dabei nicht um hingespuckte Floskeln handelt, um den Schein eines intakten Teams zu wahren. Scherning ist in Windeseile gelungen, woran sein Vorgänger Jens Härtel krachend gescheitert war. Er hat der Mannschaft einen fußballerischen Plan gegeben, hat ihr Selbstvertrauen eingeimpft – und mit ehrlicher Kommunikation selbst diejenigen mitgenommen, die auf dem Platz nur eine untergeordnete Rolle spielten.

Schernings größter Moment

Nach dem 23. Spieltag musste Scherning bei der Arminia übrigens wieder gehen, nachdem die Bielefelder einen Drei-Tore-Vorsprung noch verdaddelt hatten. Und das – na klar – in Braunschweig. An diesem 5. März 2023 saß Scherning nach Abpfiff des 3:3 mit betretener Miene im Eintracht-Stadion. Damals noch auf der Bank der Gastmannschaft.

Nun, etwas mehr als ein Jahr später, konnte er ein paar Meter weiter in der anderen Coaching Zone an der Hamburger Straße in grenzenlosen Jubel ausbrechen. Der Klassenerhalt mit Eintracht Braunschweig sei der größte Moment in seiner Laufbahn als Cheftrainer. Bis jetzt zumindest.

Eintracht Braunschweig muss den Schwung mitnehmen

Seine Zeit in Braunschweig geht weiter. Scherning hatte seinen Vertrag mit dem Klub schon im Februar vorzeitig verlängert – ligaunabhängig. Es war ein Zeichen in einer noch immer brisanten Lage. Freilich wollte Scherning „lieber Trainer in der 2. Liga sein als in der 3. Liga“, wie er selbst sagt. Und das wird er. Nun gilt es, auf dem Fundament aufzubauen und die nächsten Schritte zu gehen. Gewiss wird auch das nicht einfach werden.

Das erste große Ziel ist aber erreicht. „Ich bin stolz auf alle, die daran beteiligt waren, weil so etwas immer ein Teamerfolg ist und nicht der von Einzelnen“, sagt Scherning. In 21 Spielen mit ihm als Coach haben die Blau-Gelben 33 Punkte geholt. Von einem Strohfeuer kann da längst keine Rede mehr sein. Und von einem „sportlichen Insolvenzverwalter“ auch nicht.

