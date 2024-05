Braunschweig. Ein Kraftakt nimmt ein gutes Ende: Eintracht Braunschweig bleibt durch einen 1:0-Sieg gegen Wehen in Liga 2. So plant der Coach.

Natürlich ging’s nicht ohne Drama. Minutenlang musste Eintracht Braunschweig um dem 1:0-Sieg gegen den SV Wehen Wiesbaden zittern. In der Schlussphase hatte die Mannschaft von Cheftrainer Daniel Scherning in Unterzahl spielen müssen, weil sich Außenverteidiger Marvin Rittmüller am Oberschenkel verletzt hatte. Doch nach zig bangen Momenten war der Klassenerhalt in der 2. Bundesliga eingetütet, weil ein starker Thorir Helgason früh in der ersten Hälfte das Führungstor erzielt hatte.

Eintracht Braunschweig erreicht Saisonziel spektakulär

Dass der Traditionsverein sein Saisonziel erreicht, war im vergangenen Herbst noch höchst fraglich gewesen. Durch gravierende Fehlentscheidungen im Management und in den Gremien des Klubs waren die Blau-Gelben in sportliche Schieflage geraten. Der Trainerwechsel vor der Saison von Michael Schiele zu Jens Härtel erwies sich als Griff ins Klo. Nach zwölf Spielen und nur mageren fünf Punkten dann übernahm Daniel Scherning und schaffte das Unglaubliche. 33 Zähler holte das Team seither.

Nach Abpfiff reckte der Trainer beide Fäuste in den Braunschweiger Himmel, während die Fans zu Tausenden aufs Spielfeld strömten. „Was wir seit November geleistet haben, ist unglaublich“, sagte ein spürbar erleichterter Scherning nach einer nervenaufreibenden Partie.

Der Trainer wagte sogar den Vergleich zu den Spitzenteams St. Pauli und Holstein Kiel, die an diesem Wochenende den Gang in Liga 1 klarmachten. „Für uns ist das, was wir geschafft haben, vergleichbar mit einem Aufstieg. In der Liga zu bleiben, nachdem wir so tot waren, fühlt sich überragend an“, verdeutlichte Scherning, der mit seiner Mannschaft am Abend gebührend den Verbleib in Liga 2 feierte.

Er freue sich auf das, was jetzt komme, sagte der Trainer der Braunschweiger. Sein Team hatte mit dem Sieg gegen Wiesbaden auch den Kontrahenten Kaiserslautern gerettet. Am letzten Spieltag müssen die Braunschweiger auf den Betzenberg zu den Roten Teufeln (Sonntag, 15.30 Uhr). Die Eintracht kann entspannt dorthin fahren – nach einer guten und einer schlechten Hälfte gegen die Wehener.

Eintracht Braunschweigs Trainer: Wollen andere Rolle spielen

Der Coach blickte schon kurz nach dem Spiel voraus: „Das ist keine Kampfansage. Wir wollen in der Liga eine ein bisschen andere Rolle spielen. Dafür stehen wir jetzt auch mit diesen 22 Spielen. Ich weiß auch, dass wir daran gemessen werden, aber wir wollen im Idealfall nicht um Platz 15 spielen.“

Scherning bezeichnete das Erreichen des Saisonziels als den größten Erfolg seiner Karriere als Cheftrainer. „Ich glaube, mir hat es auch niemand zugetraut. Das weiß ich, das ist auch gar nicht schlimm, aber genau das hat mich immer motiviert.“

Der 40-Jährige war im richtigen Moment am richtigen Ort – das ist seit Sonntag klar. Und er bleibt. Und freut sich aufs nächste Jahr.

