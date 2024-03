Nürnberg. Beim 1:2 beim 1. FC Nürnberg konnten bei Eintracht Braunschweig nur wenige Spieler überzeugen. So schlugen sich die Profis.

Beim 1. FC Nürnberg konnte Eintracht Braunschweig eine desolate erste Hälfte nicht mehr wettmachen und verlor verdient mit 1:2. Das sind unsere Noten zum Spiel.

Ron-Thorben Hoffmann: Eintrachts Keeper zeichnete sich schon im ersten Durchgang durch mehrere Paraden aus. Bei den Gegentoren traf ihn keine Schuld. Note: 2

Robert Ivanov: Leitete Philippes Treffer ein. Nach der Pause rettete der Finne in höchster Not gegen Nürnbergs Wekesser. Leistete sich nur wenige Fehler. Note: 3,5

Ermin Bicakcic: Der Routinier bearbeitete seine Gegenspieler mit der gewohnten Physis. Verrichtete seinen Job ordentlich. Note: 3

Saulo Decarli: Ersetzte den gesperrten Kurucay. Der Schweizer hatte vor dem Seitenwechsel zwei starke Rettungsaktionen – verlor aber auch das Kopfballduell vor dem 0:1. Note: 3,5

Robin Krauße: Begann besonnen, als Nürnberg den Druck erhöhte, brachte er aber keine Stabilität. Auch im Umschaltspiel muss vom Kapitän mehr kommen. Note: 5

Marvin Rittmüller: Auch er hatte eine wichtige Rettungsaktion (75.). Nach vorne ging allerdings nicht viel. Note: 4,5

Fabio Kaufmann: Wie immer mit viel Energie unterwegs. Sein Schuss in der 33. Minute bedeutete die beste Chance der Eintracht in Durchgang 1. Es ist aber im Stellungsspiel auch hier und da zu merken, dass er gelernter Offensivspieler ist. Rückte nach der Pause in die Angriffsreihe. Note: 4,5

Thorir Helgason: Der Isländer war emsig, machte aber immer wieder auch haarsträubende Fehler. In der 26. Minute wurde es dadurch richtig gefährlich. Philippes Treffer bereitete er dann stark vor. Note: 4

Anton Donkor: Über seine Defensivseite wurde es regelmäßig gefährlich. Der Außenbahnspieler wirkt seit ein paar Wochen etwas überspielt. Offensiv ging auch nicht viel – und dann verursachte er auch noch einen Strafstoß. Note: 5,5

Johan Gómez: Fand keinen richtigen Zugang zum Spiel. Allerdings war er auch Opfer der mangelhaften Offensivbemühungen. Note: 5

Rayan Philippe: Seine Anstrengungen liefen zumeist ins Leere – bis zu seinem Treffer. Den besorgte der Franzose abgebrüht per Lupfer. Note: 3

Anthony Ujah (46. für Gómez): Der Stürmer arbeitet nach seiner Verletzung noch immer daran, wieder richtig in Tritt zu kommen. Nach seiner Einwechslung bemüht, aber ohne entscheidende Impulse. Note: 4

Anderson Lucoqui (46. für Donkor): Belebte das Eintracht-Spiel, war aber auch nicht immer auf der Höhe. Note: 3,5

Niklas Tauer (46. für Krauße): Grundsolide im Zweikampf. Im Spiel mit dem Ball hat der Winterneuzugang aber noch Luft nach oben. Trotzdem stärker eingebunden als Krauße. Note: 3,5

Florian Krüger (81. für Rittmüller): Konnte keine Impulse mehr setzen. ohne Note

Hampus Finndell (81. für Decarli): Der Schwede kam wieder nur zu einem Kurzeinsatz. ohne Note

