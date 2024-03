Braunschweig. Eintracht Braunschweig verliert in Nürnberg, rutscht auf Rang 16. Unter den Fans in den Sozialen Netzwerken gab es vor allem zwei Themen.

Es wären wichtige Punkte gegen einen zuletzt sieglosen Gegner im Abstiegskampf gewesen. So aber rutscht Eintracht Braunschweig durch die Niederlage in Nürnberg – und den Sieg Kaiserslauterns gegen Rostock – auf den Relegationsplatz 16. Nur noch zwei Punkte trennen die Blau-Gelben von der Hansa, zum nächsten Spieltag folgt das direkte Aufeinandertreffen.

Im Netz kommentiert die BTSV-Fangemeinde vor allem zwei Umstände. Da wäre zum einen der grenzwertige Handelfmeter, den Nürnbergs Can Uzun zum 2:0 verwandelte.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Dennoch, auch das schwang in zahlreichen Kommentaren in den Sozialen Netzwerken mit, waren die Fans vor allem mit der Leistung in Hälfte eins nicht zufrieden.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Auch die Aufstellung von Trainer Daniel Scherning war Thema. Von vielen für das Rostock-Spiel gewünscht: Lucoqui und Ujah von Anfang an.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

So bleibt manchem Eintracht-Anhänger angesichts der schwachen ersten Halbzeit ein banger Blick auf nächste Woche. Auf Facebook kommentierte ein User: „Der Blick auf Liga 3 ist wieder da.“

Andere Fans wiederum antworteten: „Alter, wir sind in der Rückrunden-Tabelle Fünfter. Das war jetzt ein schlechtes Auswärtsspiel.“ Oder: „So ein Quatsch. [Rostock, Anmerkung der Redaktion] ist ein wichtiges Spiel. Kein Endspiel. Zudem ist Eintracht stark! Rostock aktuell nicht. Volle Unterstützung für Blau-Gelb!“

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

mjc