Braunschweig. Bei Eintracht Braunschweig harmonierte das Spieler-Trainer-Gespann in der Saison 2019/20 super. Nun sind beide zurück in der 3. Liga.

Marco Antwerpen und Martin Kobylanski sind wieder vereint. Der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist Waldhof Mannheim hat die beiden ehemaligen Akteure von Eintracht Braunschweig verpflichtet. Die Berufung Antwerpens zum Cheftrainer erfolgte am Mittwochabend. Der 52-Jährige beerbt am Alsenweg den glücklosen Rüdiger Rehm.

„Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ein neuer Impuls und die damit verbundene Veränderung auf der Trainerposition notwendig ist, um unser Ziel Klassenerhalt zu erreichen“, sagte Christian Beetz, Aufsichtsratsvorsitzender der Mannheimer. Kobylanskis Transfer vom Nordost-Regionalligisten VSG Altglienicke zu den Baden-Württembergern erfolgte am Donnerstag, dem letzten Tag der Transferperiode.

Der 29-jährige Offensivspieler bringt die Erfahrung aus 188 Drittligapartien mit. „Ich freue mich sehr, zukünftig für den SV Waldhof Mannheim auflaufen zu dürfen. Das ist ein toller Traditionsverein mit viel Energie im Umfeld. Ich kenne einige Spieler aus der Mannschaft und bin daher von der Qualität überzeugt. Mit Marco Antwerpen habe ich immer gut zusammengearbeitet und freue mich, das nun beim SV Waldhof fortsetzen zu können“, sagte Martin Kobylanski bei seiner Vorstellung. Das Duo arbeitete auch bei Preußen Münster zusammen.

Martin Kobylanski und Marco Antwerpen - Braunschweiger Erfolgduo nun in Mannheim

Kobylanski hatte bis zum Ende der vergangenen Saison 1860 München verlassen. Zu den Münchnern war er von Eintracht Braunschweig gewechselt. Antwerpen ist seit seiner Freistellung am Ende der vorletzten Drittliga-Saison ohne Job. Im Saisonendspurt verlor der 1. FC Kaiserslautern den Kurs auf den direkten Aufstieg. Für die Relegation installierte der FC den mittlerweile ebenfalls freigestellten Dirk Schuster. Ohne Antwerpen schafften die roten Teufel den Aufstieg.

Ein ähnliches Schicksal hatte ihn zuvor in Braunschweig bereit ereilt. Während des Corona-Sonderspielbetriebs in der Saison 2019/20 führte er die Eintracht zum Aufstieg - mit einem ausgeklügelten System mit zwei Startaufstellungen während der Spiele, die in kurzer Abfolge stattfanden.

Martin Kobylanski verließ Eintracht Braunschweig 2022, Marco Antwerpen 2020

Das Abenteuer 2. Liga durfte Antwerpen nicht mitgehen. Kobylanski wurde Kapitän unter dem neuen Trainer Daniel Meyer. Er blieb bis zum Saisonende 2021/22 in Braunschweig, stieg nochmals mit den Braunschweigern unter Michael Schiele auf. In der gemeinsamen Saison mit Marco Antwerpen erzielte 18 Tore und gab neun Vorlagen. „Martin kennt die 3. Liga sehr gut und hat immer wieder gezeigt, dass er eine hohe spielerische Qualität mitbringt. Wir benötigen ihn, um noch mehr Torchancen zu kreieren, für mehr Spielkontrolle und für gefährliche Standards. Er hat mit Marco Antwerpen bereits erfolgreich zusammen gearbeitet und von seinem Vater, der auch beim Waldhof gespielt hat, viel Positives über den Club gehört“, erläuterte Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim zur Verpflichtung.

Gemeinsam mit Antwerpen, der die Erfahrung aus 132 Drittligaspielen mitbringt, soll er den Waldhof vor dem Abstieg bewahren. Die Mannheimer hatten zuvor schon den Kaiserslauterer Stürmer Terrence Boyd verpflichtet. Die Kurpfälzer stehen nach 23 Spieltagen auf dem 17. Tabellenrang, also einem direkten Abstiegsplatz.

