Braunschweig. Der Torwart verlässt Eintracht Braunschweig nach zwei Saisons vermutlich Richtung Schalke. Ein paar Worte ließ er zum Abschied da.

Mit seinen Paraden hielt Ron-Thorben Hoffmann Eintracht Braunschweigs Klassenerhalt in der 2. Bundesliga fest. Doch nach zwei Saisons geht der Torhüter den Weg mit dem Traditionsverein nicht weiter. Schon zu Wochenbeginn wurde bekannt, dass der 25-Jährige das Angebot zur Vertragsverlängerung an der Hamburger Straße nicht annehmen werde. Am Mittwochnachmittag kam dann die bittere Wahrheit: Der Klub verkündete offiziell den Abschied Hoffmanns, der insbesondere in der vergangenen Saison zu einem Leistungsträger aufgestiegen war. Sein Ziel ist aller Voraussicht nach der FC Schalke 04 - ein Ligakonkurrent der Eintracht.

Die Enttäuschung bei vielen Fans der Braunschweiger ist groß, zumal die Signale von der Spielerseite, hier weiterzumachen, zuletzt positiv erschienen. Und auch die Verantwortlichen der Blau-Gelben sollen wegen der Hängepartie mit miesem Ausgang für Eintracht nicht gerade glücklich sein. Doch so ist das Geschäft. Der Spieler war nach einer über weite Strecken herausragenden Saison ablösefrei auf dem Markt. Das war für seine Berater eine vorzügliche Verhandlungsposition. Und auch für Hoffmann, dessen Ziel ein Stammplatz in der Bundesliga ist, kann ein Wechsel ein Schritt hin zu mehr Beachtung bei größeren Klubs sein.

Der Schlussmann war im Sommer 2022 von der U23 des FC Bayern München nach Braunschweig gekommen. Zuvor war er an den FC Sunderland ausgeliehen. Nun steht auch Eintracht Braunschweig als Ex-Verein in der Vita des gebürtigen Rostockers, der zum Abschied via Instagram noch einmal die Worte an die Fans und den Klub richtete.

„Liebe Eintracht-Familie, Ich wollte euch mitteilen, dass ich meinen auslaufenden Vertrag hier in Braunschweig nicht verlängern werde. Diese Entscheidung ist mir brutal schwergefallen, weil ich hier mit ganz tollen Menschen und Freunden arbeiten durfte. Diese zwei Jahre waren eine ganz besondere Zeit und ich bedanke mich, dass ich dieses Trikot tragen durfte. Ein großes Dankeschön auch an Daniel Scherning, ohne den dieses Comeback nicht möglich gewesen wäre!“, sagte Hoffmann. „Wir haben in zwei Jahren zweimal den Klassenerhalt geschafft, das wird für immer bleiben! Ich verstehe eure Enttäuschung, aber ich habe bis zu letzten Sekunde alles für diesen Verein gegeben und das große Ziel gemeinsam erreicht! Ich möchte nochmal DANKE für alles sagen und ich wünsche dem Verein und euch allen nur das Beste“

Eintracht Braunschweig muss sich nun zwangsläufig auf die Suche nach einem neuen Torhüter machen.

