Braunschweig. Von einer Brücke in Hannover-Linden haben Eintracht-Fans Schmähgesänge gegen den Derbyrivalen Hannover 96 skandiert. Doch das Video ist aus dem Vorjahr.

Seit Sonntagvormittag kursiert ein Video von einer Aktion der Fanszene von Eintracht Braunschweig in den sozialen Netzwerken. Darin zusehen ist, wie ein Aufgebot von schätzungsweise hundert mutmaßlich der Fanszene von Eintracht Braunschweig zuzuordnende Personen auf der Lodemannbrücke in Hannover steht und Schmäh-Gesänge gegen den DerbyrivalenHannover 96 skandiert. Das Video ist am Sonntag auf dem Instagram-Kanal „eintrachtbraunschweig.news“ veröffentlicht worden. Zu hören ist, wie die mutmaßlichen BTSV-Anhänger rufen: „Was steht an jeder Ecke? Hannover verrecke!“