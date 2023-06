Trainingslager und Tests: Das ist Eintrachts Sommerfahrplan

Nach dem Trainerwechsel musste sich Eintracht Braunschweig noch mal neu ordnen. Neu-Coach Jens Härtel hatte auf seiner Antrittspressekonferenz am Montag betont, dass nun erst einmal die Rahmentermine für den Sommer festgelegt werden müssten. Gegen wen wird getestet? Gibt es ein Trainingslager oder nicht? Derlei Fragen gab es nach dem Rausschmiss Michael Schieles zu klären. Das ist nun geschehen. Am Donnerstag veröffentlichte der Fußball-Zweitligist seinen Sommerfahrplan.

Trainingsauftakt und erstes Testspiel

Los geht’s am 22. Juni. Um 11 Uhr endet die kurze Urlaubsphase der Profis – und sie müssen zum Laktattest antreten. Später an diesem Tag bittet Härtel seine Schützlingen dann zur ersten Einheit auf den Trainingsplatz (16 Uhr). Diese Übungseinheit ist öffentlich.

Am 23. Juni steht dann beim TSV Eintracht Völkenrode bereits der erste Test an (18 Uhr). Das Freundschaftsspiel gegen den Kreisligisten ist bereits ausverkauft. Tickets gab’s aber ohnehin nur lokal – was nicht bei allen Eintracht-Fans gut ankam.

Mehr zu Eintracht Braunschweig:

Kaum Pausen zu Beginn der Sommervorbereitung

Das Auftaktprogramm ist straff. Denn wieder nur einen Tag später laufen die Blau-Gelben schon zum nächsten freundschaftlichen Vergleich auf. Von 14 Uhr an tritt die Härtel-Elf am 24. Juni bei Landesligist SSV Kästorf an. „Tickets für diese Partie sind zum Preis von 10 Euro und 7 Euro (ermäßigt) ab sofort im SSV-Stübchen von Montag bis Samstag in der Zeit von 18 bis 20 Uhr erhältlich. Für Kinder bis 12 Jahre ist der Eintritt frei“, heißt es von Eintracht Braunschweig.

Nach einer vollen Trainingswoche geht’s dann am 1. Juli (13.30 Uhr) zum Puma-Cup in Lohne. Die Gegner dort sind die Regionalliga-Teams von Blau-Weiß Lohne und dem SV Drochetersen Assel.

Eintracht Braunschweig fährt ins Trainingslager nach Klosterpforte

Die Antwort auf eine der entscheidenden Fragen: Ja, es wird ein Trainingslager geben. Ab 7. Juli bricht die Mannschaft nach Klosterpforte auf, wo sie sich bis zum 13. Juli auf die erneute Mission Klassenerhalt einstimmen wird. Nach unseren Informationen ist am 11. Juli (18.30 Uhr) ein Test gegen Drittligaaufsteiger Preußen Münster geplant. Das ist aber noch nicht offiziell bestätigt.

Von Klosterpforte aus geht es dann aber nicht direkt zurück nach Braunschweig, sondern nach Osnabrück. Da wartet dann die Liga-Konkurrenz. Beim Blitzturnier Volkswagen-Cup am 8. Juli (45 Minuten Spielzeit) misst sich die Härtel-Elf mit Fortuna Düsseldorf und dem VfL Osnabrück im Stadion an der Bremer Brücke.

Gegner gaben Testspiele bekannt

Weitere Testspiele sind für den 15., den 19. und den 22. Juli sind weitere Testspiele geplant. Die Gegner stehen allerdings noch nicht fest. Am 28. Juli startet dann die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga.

Der Rahmenplan der Eintracht steht somit. Wobei einige der Testspiele bereits bekannt waren, bevor die Braunschweiger sie öffentlich kommuniziert haben – weil die Gegner die Termine bereits bekanntgegeben hatten.