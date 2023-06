100 Jahre Eintracht-Stadion: Wir suchen die besten Bilder!

Braunschweig. Das Stadion an der Hamburger Straße in Braunschweig – Drama, Umbau, Erinnerung.

Ein Stadion wird 100: so viele Spiele, so viele Erinnerungen, Dramen und, ja, auch so viele Umbauten, Modernisierungen, Sanierungen, Umbenennungen, finanzielle Transaktionen zwischen Ruin und Ruine, Trutzburg und Tempel, so viel Leben auf der Tribüne und in den Kurven … 100 Jahre Braunschweiger Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße, es ist eine Art Herzkammer dieser Stadt.

Am Samstag, 17. Juni, dem 100. Jahrestag der Eröffnung, wird das große Stadionfest gefeiert

100 Jahre Eintracht-Stadion: Am Samstag, 17. Juni, dem Jahrestag, wird das gefeiert – mit einem Stadionfest, dem Spiel der Traditionsmannschaften aus Braunschweig und Magdeburg und einem Open-Air-Konzert. Und mit einer einmaligen Aktion: Offiziell und amtlich benennt die Stadt Braunschweig den Stadion-Vorplatz in „Platz der 67er“ um.

Wie ein Raumschiff: die Haupttribüne vor dem großen Stadion-Umbau ab 2011. Foto: Rudolf Flentje / Archiv

Ewiger Ruhm mithin für jenes Team, das 1967 die Deutsche Fußballmeisterschaft errang. Aus jener Zeit in der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre stammen die Bilder, die das Eintracht-Stadion in maximalem Fassungsvermögen zeigen. Und wir rufen jetzt dazu auf: Senden Sie uns Ihre spektakulärsten Fotos des Tempels im Lauf seiner Geschichte!

Wie ein Raumschiff: die Haupttribüne vor der bislang letzten Etappe des Stadion-Umbaus

Aufnahmen von der Aussagekraft des Fotos oben, das uns Eintracht-Historiker Gerhard Gizler zur Verfügung stellte: So betrat man das Eintracht-Stadion in der Saison 1968 über den Haupteingang an der Hamburger Straße.

Wie ein Raumschiff später die Haupttribüne vor der bislang letzten Etappe des Stadion-Umbaus, die im August 2011 begann. Und, ja, da sind bestimmt nicht nur die schönen Seiten. Wir kramen eine Ansicht der Südkurve heraus, die 1985 und 1989 von der Stadt wegen Baufälligkeit gesperrt werden musste. Einsturzgefahr!

Wegen Einsturzgefahr gesperrt: die Südkurve im August 1989 in erschütterndem Zustand. Foto: David Taylor / Archiv

Im Spannungsfeld von Bauvorschriften, Sicherheits- und DFB-Auflagen stand die Zukunft des Eintracht-Stadions mehrfach auf dem Spiel – aber stets gelang es, oft im letzten Moment und mit der Hilfe von Stadt und Land sowie zahlungskräftiger Eintracht-Freunde, eine Lösung zu organisieren.

Nicht nur Fußball, auch American Football, Leichtathletik und Großkonzerte

Klar ist auch: Das Stadion, längst im städtischen Besitz und geführt von der Stadthallen-Betriebsgesellschaft, „gehört“ nicht nur dem Fußball, sondern auch dem Football-Erstligisten Braunschweig Lions, mit nationalen und internationalen Titelkämpfen der Leichtathletik – und anderen Großveranstaltungen.

Senden Sie uns unter dem Stichwort „Eintracht-Stadion“ Ihre Fotos, die die Geschichte und die Entwicklung des Braunschweiger Eintracht-Stadions zeigen.

