Schule Braunschweig richtet weitere Hort-Plätze in Querum ein

Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Die Grundschule Querum im Eichhahnweg soll einen Neubau erhalten und in diesem Zuge zur Ganztagsschule ausgebaut werden. Doch das Vorhaben verzögert sich.

Braunschweig. In den letzten Jahren gab es zu wenige Hort-Plätze in Querum. In diesem Sommer könnte es besser laufen, ein Träger ist bereits gefunden.