Braunschweig: Stadtwache soll Bohlweg-Ärger eindämmen

An Werktagen nun von 12 bis 18 Uhr in der Stadtwache unter den Braunschweiger Rathaus-Kolonnaden ansprechbar: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zentralen Ordnungsdiensts.

Sicherheit in der City

Mehr Sicherheit am Bohlweg verspricht sich Oberbürgermeister Thorsten Kornblum von der Stadtwache des Zentralen Ordnungsdienstes (ZOD). Sie wurde am Donnerstag unter den Rathauskolonnaden im Haus mit der Nummer 31a eröffnet. Dort war zuvor eine Bäckerei ansässig. „Die Einrichtung der Wache ist ein weiterer Schritt, um Präsenz in der Innenstadt zu zeigen“, betonte der Oberbürgermeister bei der Vorstellung der neuen Räume. Die Anlaufstelle ist werktags von 12 bis 18 Uhr besetzt. Bei Problemen könne der ZOD nun schnell eingreifen.

Die Rathauskolonnaden gelten seit Jahren als „neuralgischer Bereich“ in der City: düster, dreckig, unsicher. Die Polizei verzeichnete immer mehr Kriminalität: hauptsächlich Körperverletzungen, Diebstähle, Beleidigungen und Belästigungen. Vor allem die CDU-Fraktion im Rat hatte wiederholt darauf gedrängt, die Missstände abzustellen.

Alkoholverbot in den Rathauskolonnaden gilt seit April

Anfang April verhängte die Verwaltung schließlich ein Alkoholverbot im Bereich der Kolonnaden sowie an den Straßenbahnhaltestellen „Rathaus“, um die Trinkerszene aufzulösen, die sich dort angesiedelt und immer wieder für Probleme gesorgt hatte. Kornblum: „Auch Bus- und Straßenbahnfahrer hatten sich mehrfach beschwert, dass sie in diesem Bereich Probleme mit stark Alkoholisierten hätten.“ Auch für deren Sicherheit und die der Fahrgäste müsse gesorgt werden.

Das Alkoholverbot gilt werktags von 16 bis 24 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen zudem von 0 bis 6 Uhr. Noch ist die Trinkerszene sichtlich aktiv. „Das Verbot zeigt aber bereits erste Wirkung“, erklärte Kornblum.

Stadt duldet keine rechtsfreien Räume

Warum ist die Stadtwache aber nur von 12 bis 18 Uhr besetzt und nicht auch nachts und an den Wochenenden? Ordnungsdezernent Tobias Pollmann erklärt auf unsere Nachfrage: „Es geht nicht darum, die Polizei zu entlasten.“ Der Bohlweg sei zu fast allen Tageszeiten ein problematisches Pflaster, und man wolle auch tagsüber ein Auge darauf haben. Es gehe der Verwaltung nicht um ein sauberes Stadtbild, sondern sie wolle verhindern, dass rechtsfreie Räume entstünden, in die sich Passanten nicht mehr hineintrauten. „Wir wollen die Allgemeinheit vor den Auswüchsen des Alkoholkonsums und dessen Folgen schützen.“

Enge Zusammenarbeit zwischen ZOD und Polizei

Die Räume der Stadtwache dienen künftig auch als Ausgangspunkt für Streifen. Durch die Nähe zum Polizeikommissariat Mitte könne die Zusammenarbeit des ZOD mit der Polizei in allen ordnungsrechtlichen Fragen weiter intensiviert werden, so Pollmann. Zwei Innendienst-Beschäftigte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Streifendienstes werden dort Dienst tun. Wer mehr über den ZOD und dessen Aufgaben wissen will, findet Informationen unter www.braunschweig.de/zod.

