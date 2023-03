Braunschweig. Noch vier Tage bis zum Niedersachsen-Derby. Es kribbelt bei den Fans aus Braunschweig und Hannover. So stimmen sie sich im Internet aufs Spiel ein.

Niedersachsen-Derby Eintracht-Hannover – So stimmt sich das Netz aufs Derby ein

Es ist wieder Derby-Zeit. Am Sonntag treten Eintracht Braunschweig und Hannover 96 ab 13.30 Uhr im Eintracht-Stadion gegeneinander an. Bei den Fans kribbelt es schon seit Tagen, denn es geht bei diesem Spiel nicht nur um die regionale Brisanz, sondern auch um die sportliche. Beide Mannschaften stecken in einer kleinen Krise. Ist ausgerechnet nach dem Derby für ein Team Schluss damit?

Das sind die gesammelten Twitter-Stimmen der Fans.

Hinein in die neue Woche - die nochmal das volle Programm bereit hält, bevor es in die Länderspielpause geht! 😍 Auf welches Spiel freut ihr euch am meisten? 🔥#MCIRBL #SSCSGE #SCFJUV #BMGSVW #SVDFCK #EBSH96 pic.twitter.com/SMjV0j7kkK — Die falsche 9 (@die_falsche_9) March 13, 2023

Gibt es Alkohol am Sonntag im Stadion? #ebsh96 — Daniel1895 (@Moneten0) March 13, 2023

Ich muss mal ne doofe Frage stellen. Bin nächsten Sonntag mit dem Kindergeburtstag meiner Tochter unterwegs. Wie kann ich DAS DERBY gucken? Ich hab mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Nur Sky mit Abo?#EBSH96 — Olli K 🆗 (@OKirchmair) March 12, 2023