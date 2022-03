Im TV und per Livestream: Wer überträgt Eintracht Braunschweig?

Eintracht Braunschweigs Mannschaft um Jomaine Consbruch hat am vergangenen Wochenende gegen Mannheim einen wichtigen Schritt in Richtung Liga 2 gemacht. Siegt die Eintracht auch gegen den 1. FC Saarbrücken? In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie das Spiel zu Hause verfolgen können.

Acht Spieltage vor Saisonende der 3. Fußball-Bundesliga darf sich Eintracht Braunschweig berechtigte Hoffnungen auf den direkten Wiederaufstieg in die Zweite Liga machen. Durch die Corona-Lockerungen besteht zudem Hoffnung auf gemeinsames Feiern mit mehr und mehr Eintracht-Fans im Stadion. Sie erinnern sich bestimmt: 2020 jubelten Hunderte in Braunschweigs Innenstadt. Wird es diesmal ähnlich ablaufen – dann im Eintracht-Stadion? Abwarten.

Wer die Mannschaft von Eintracht-Trainer Michael Schiele am Wochenende nicht live im Stadion sehen kann, für den oder die gibt es noch andere Optionen. In den vergangenen Jahren sind immer mehr TV-Sender und Anbieter in die Übertragung der Fußballspiele in Deutschlands obersten Ligen eingestiegen. Wo Sie das Eintracht-Spiel schauen können? Wir haben die Möglichkeiten – im Internet und im Fernsehen – in diesem Artikel aufgelistet.

Anstoß: Wann spielt Eintracht Braunschweig überhaupt – und gegen wen?

Eintracht Braunschweig spielt am 30. Spieltag der 3. Liga gegen den 1. FC Saarbrücken – und zwar im Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße. Der Anstoß ist am Samstag (12. März) um 14 Uhr. Saarbrücken rangiert derzeit auf dem 4. Platz, direkt hinter der Eintracht. Mit einem Sieg könnten Braunschweigs Fußballer einen wichtigen Schritt in Richtung Aufstieg hinlegen.

Wird das Eintracht-Spiel am Samstag live im Fernsehen übertragen?

Die dritten Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben sich für die aktuelle Drittliga-Saison ein Paket der Übertragungsrechte gesichert. Im Laufe der Saison werden 86 Spiele live und in voller Länge in den ARD-Sendern zu sehen sein. Also: Die 3. Liga gibt es zum Teil auch im Free-TV.

Tatsächlich überträgt der NDR an diesem Samstag die Partie der Braunschweiger Eintracht gegen Saarbrücken im Fernsehen. Die Sendung beginnt um kurz vor 14 Uhr. Der Norddeutsche Rundfunk überträgt sein Programm auch ins Internet – auf dieser Website.

Welche Anbieter streamen die Spiele von Eintracht Braunschweig noch?

Seit einigen Jahren zeigt MagentaSport – Pay-TV-Angebot der Deutschen Telekom – alle Spiele der 3. Fußball-Bundesliga live, sowohl als Einzelspiel als auch in einer Konferenz. Wer jegliche Partien der Blau-Gelben mitverfolgen will, der muss bezahlen, und sich bei diesem Anbieter ein Monats- oder Jahres-Abo leisten. Auch das Spiel Eintracht Braunschweig gegen 1. FC Saarbrücken am Samstag ist bei MagentaSport zu sehen.

Die Streams sind sowohl auf MagentaTV, über gängige Internetbrowser als auch in der MagentaSport-App abrufbar. Sendebeginn ist meist eine Viertelstunde vor Anpfiff.

Die Mannschaft der Eintracht bedankt sich nach einem Heimspiel bei den Fans in der Südkurve. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Gibt es auch einen Liveticker für Partien von Eintracht Braunschweig?

Wir als Braunschweiger Zeitung bieten Ihnen natürlich einen Liveticker zum Spielgeschehen aller Eintracht-Spiele an. Sie können den Ticker – mitsamt Statistiken, Aufstellungen, dem Direktvergleich und der Blitztabelle – kostenfrei unter diesem Link aufrufen. Nicht nur an Spieltagen empfehlenswert ist zudem der Twitter-Account von Eintracht Braunschweig.

Hier finden Sie Zusammenfassungen der Eintracht-Braunschweig-Spiele

Neben unseren Spielberichten wenige Minuten nach Abpfiff, unseren Analysen, Bildergalerien und Spieler-Noten können Sie Zusammenfassungen der Eintracht-Spiele auch in Bewegtbildern sehen: Die ARD-Sportschau zeigt abends ab 18 Uhr eine Zusammenfassung der Drittliga-Spiele. Sportschau und NDR laden kurze Clips zudem später auf ihren Internetseiten hoch. Auch auf dem Youtube-Kanal von MagentaSport sind die meisten Spiele der Eintracht montags abrufbar.

Wer eher auf Podcasts steht: Unsere Eintracht-Reporter Daniel Mau und Lars Rücker sprechen regelmäßig bei „Löwengebrüll“ über die vergangenen und bevorstehenden Spiele der Braunschweiger Kicker, über ihre Eindrücke beim Training und aktuelle Gerüchte rund ums Team.

Lesen Sie hier mehr Hintergründe zur Vorbereitung auf das nächste Eintracht-Spiel: