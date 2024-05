Braunschweig. Der Braunschweiger war an der Gründung einer Spieleragentur in der Schweiz beteiligt. Das könnte noch Folgen für ihn haben.

Es war eine enttäuschende Saison für Saulo Decarli. Der 32 Jahre alte Verteidiger bestritt nur 16 Partien für Eintracht Braunschweig, in der Rückrunde kam er nur einmal über die vollen 90 Minuten zum Einsatz. Schon in der Vorsaison, zu der Decarli in die Löwenstadt zurückgekehrt war, spielte er nur 14 Mal – auch verletzungsbedingt. Nach den zwei Jahren soll nach Informationen unserer Zeitung Schluss sein für den 32-Jährigen. Sein Vertrag läuft aus und wird wohl nicht verlängert. Das ist die eine Nachricht über Decarli, die andere ist etwas außergewöhnlicher. Es geht um einen Eintrag im Handelsregister des Schweizer Kantons Tessin aus dem September 2022.

Der Eintrag liegt unserer Redaktion vor. Darin wird klar, dass eine Aktiengesellschaft unter dem Namen „452 Sports Management SagL“ gegründet wird. Von Louis Mainardi, einem Rechtsanwalt aus dem Tessin, und eben Decarli, der mit 10.000 Franken beteiligt ist. Einerseits ist es positiv, dass aktive Fußballer ihre Zeit und ihr Kapital nutzen, um sich für die Zeit nach ihrer Karriere abzusichern. Andererseits sollte das im Rahmen der Regeln geschehen. Und das steht an der Stelle arg infrage.

Denn aktiven Fußballern ist es laut Fifa-Regularien untersagt, an einer Spieleragentur beteiligt zu sein. Fifa-Kunden, zu denen auch lizenzierte Spieler zählen, ist das nicht erlaubt. Das dürfte Decarli und Anwalt Mainardi dann auch aufgefallen sein, weil am 7. Juni 2023 der Name Decarli in Bezug auf die Agentur aus dem Handelsregister gelöscht wurde. Das gilt laut „Blick“ aus der Schweiz auch fürs Aktienkapital.

Der Schweizer Zeitung, der das Dokument auch vorliegt, sagte der Anwalt Mainardi: „Saulo ist nie aktiv tätig geworden. Weil das auch nie die Idee war, haben wir ihn aus dem Handelsregister genommen.“ Die Fifa erklärte auf Anfrage: „Wir können keinen Kommentar abgeben, ob eine spezifische Situation strafbar ist oder nicht. Es liegt an der zuständigen Rechtskommission, die Situation zu bewerten.“ Das wäre die Disziplinarkommission.

Eintracht hat eine Anfrage unserer Zeitung unbeantwortet gelassen. Der Klub dürfte davon nicht betroffen sein, da Decarli in dieser Saison erst nach der Löschung aus dem Handelsregister für Blau-Gelb spielte. Und Decarli? Auf den könnten noch Fragen zukommen.

