Braunschweig. Trotz Klassenerhalts geht es für die Eintracht am letzten Spieltag noch um wichtige Tabellenplätze – und womöglich eine Menge Geld.

Mit dem 1:0-Sieg gegen den SV Wehen Wiesbaden am vergangenen Sonntag hat Eintracht Braunschweig nach einer turbulenten Saison den Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht. Damit ist den Verantwortlichen, Spielern und Fans der Blau-Gelben ein großer Stein vom Herzen gefallen. Schließlich standen vor dem Amtsantritt von Daniel Scherning noch alle Zeichen auf Abstieg in Liga 3. Der Übungsleiter der Löwen hat nach dem Sieg über Wehen seinen Kickern bis Donnerstag trainingsfrei gegeben – nach den mehr als 90 umkämpften Minuten am Sonntag ist das hochverdient.

Für Eintracht Braunschweig geht‘s noch um bessere Chancen im DFB-Pokal

Am kommenden Sonntag treffen die Löwen auf dem Betzenberg noch auf den 1. FC Kaiserslautern, dem der BTSV durch den Sieg gegen die Hessen ebenfalls den Klassenerhalt beschert hat. Somit bleibt das von beiden Seiten lange befürchtete Endspiel um den Klassenerhalt aus. Trotzdem ist das Aufeinandertreffen am 34. Spieltag nicht ohne Bedeutung für beide Teams.

Warum nicht? Der Tabellenplatz 14, den die Eintracht aktuell innehat, reicht genauso wie Tabellenplatz für 15, auf dem die roten Teufel stehen, für den direkten Klassenerhalt. Für den DFB-Pokal besitzen beide Tabellenplätze allerdings eine gewisse Relevanz. Der 14. landet bei der kommenden Auslosung im „Profitopf“, während der 15. in den „Amateurtopf“ wandert. Ersterer beinhaltet alle 18 Bundesliga-Teams, sowie die 14 besten Zweitliga-Mannschaften dieser Saison – alle anderen qualifizierten Teams rutschen in den „Amateurtopf“. In der ersten Runde des DFB-Pokals treffen die jeweils 32 Teams der beiden Lostöpfe aufeinander. Somit würde der 14. Tabellenplatz der Eintracht einen – zumindest auf dem Papier – einfacheren Gegner in Runde eins bescheren. Das letzte Mal war dies 2017 der Fall. Hier schied die Mannschaft von Torsten Lieberknecht allerdings mit 1:2 beim damaligen Zweitligaaufsteiger Holstein Kiel aus.

Es winken 400.000 Euro

Für die Braunschweiger Eintracht würde ein Los gegen einen schwächeren Zweitligisten, Drittligisten oder Amateurverein die Chancen auf einen Einzug in Runde zwei deutlich steigern. Dort wartet außerdem eine nicht unerhebliche Prämie von etwas mehr als 400.000 Euro.

Nötig wäre dafür mindestens ein Unentschieden gegen den FCK am letzten Spieltag. Je nach Abschneiden von Magdeburg und Nürnberg in ihren letzten Spielen wären sogar noch die Plätze 13 und 12 möglich für die Eintracht.

