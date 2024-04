Braunschweig. Patrox ist ein Tänzer und Entertainer, der auf Instagram öfter mal lustige Videos veröffentlicht. Was in dem Video von Patrox passiert.

Profibasketballer Dennis Schröder ist vergangenen Mittwoch in einem Instagram-Video von Profitänzer Patrox aufgetaucht.

Patrick De Souza Campelo Feldmann alias Patrox ist ein Tänzer und Entertainer. Er hat 466.000 Follower auf Instagram und neun Millionen auf TikTok. Patrox gewann 2018 die ProSieben-Show „Master of Dance“.

In einem Video, das auf Patroxs Instagram-Account geteilt wurde, ist der Braunschweiger Basketballprofi Dennis Schröder zu sehen. Schröder, der mittlerweile bei den Brooklyn Nets unter Vertrag ist, steht auf dem Laufband und bereitet sich auf sein Training vor. Patrox tippt Schröder von hinten an und imitiert einen Freiwurf. Dann geht er weiter und will auf ein Laufband steigen, was bereits läuft. Er stürzt, landet auf dem Boden und macht dabei eine halbe Drehung. Dann steht er auf, als wäre nichts gewesen und geht weiter. Dennis Schröder und andere Männer im Fitnessstudio schauen ihm hinterher, einige halten sogar das Laufband an.

Das Video hat mittlerweile über 220.000 „Gefällt mir“-Klicks und über 15.000 Kommentare.

