Braunschweig. Was den Braunschweiger Billardclub besonders macht und warum die Mitglieder trotz der Feierlichkeiten Sorgen um die Zukunft haben.

Erst die vollfarbenen oder halbfarbenen Kugeln, dann die schwarze Acht: Der allgemeine Spielablauf einer Pool-Billard-Partie sollte den meisten Menschen bekannt sein, denn der klassisch-rechteckige Spieltisch lädt häufig in den Kneipen und Gaststätten von Braunschweig zum Spiel ein. Der sportliche „Bruder“ des Pool-Billards, der sogenannte Karambol, findet dagegen hierzulande relativ wenig Aufmerksamkeit – im Gegensatz zu Südkorea, wo sich das Spiel derzeit zum Breitensport entwickelt. Auch der Braunschweiger Billardclub (BBC) kann in dieser Sportart eine lange Tradition vorweisen: Die Mitglieder treffen sich seit nunmehr einhundert Jahren regelmäßig und zu jeder erdenklichen Zeit zum Karambolspielen.

Aber worum geht es überhaupt beim Karambol? Es gibt klassisch wie beim Pool-Billard den oft beheizten Tisch sowie den Queue. Der Unterschied: Der Karamboltisch hat keine Löcher, zudem wird nur mit drei Kugeln gespielt. „Ziel der ‚Freien Partie‘ ist es, mit einem Stoß gegen die eigene Kugel die anderen beiden Kugeln zu treffen“, erklärt der erste Vorsitzende des Braunschweiger Billardclubs, Jost-Martin Schulz. Da bei dieser Form des Karambols teilweise Serien von bis zu hundert gelungenen Aufnahmen in Folge entstehen können, gibt es andere, populärere Spielweisen, die dem Sport ein wenig mehr Herausforderung verleihen sollen. So kommt es beim „Dreiband“, der „Königsdisziplin“, wie Schulz es beschreibt, darauf an, die Kugel vor oder nach einem Treffer gegen die anderen Kugeln mindestens dreimal gegen eine Bande des Tisches stoßen zu lassen. Das erfordere viel Kalkül und Konzentration. „Es ist definitiv ein Sport, der im Kopf entschieden wird“, bekräftigt Schulz.

Braunschweiger Billardclub: Einer der ältesten Vereine seiner Sportart in Norddeutschland

Der erfahrene Karambolspieler Claus-Dieter Wollek vom Braunschweiger Billard Club bereitet sich auf einen Spielzug vor. © FMN | Claus Buhlmann

Seit mehr als fünfzig Jahren darf der nach eigenen Angaben älteste, noch aktive reine Karambol-Verein Norddeutschlands den Nordflügel des Gebäudes, in dem sich auch das heutige Restaurant „Heinrich“ befindet, als Spielstätte nutzen. Angefangen hat er allerdings in einem Café, dem ehemaligen „Café Victoria Luise“ am Bohlweg, in Sichtweite des damals noch original-intakten Schlosses. Derzeit zähle der BBC insgesamt 47 Mitglieder, von denen die meisten einen eigenen Schlüssel zur Spielstätte direkt neben dem Restaurant „Heinrich“ besitzen. Erst vor kurzem erhielt der Verein einen „Neuzugang“ aus Nordrhein-Westfalen: Peter Melching zog es vergangenes Jahr im verdienten Ruhestand aus seiner Heimat zum Lebensmittelpunkt seiner Kinder und Enkelkinder, nach Braunschweig. Für ihn fing die Liebe zum Billard als Zehntklässler an, als er zufällig auf einen Spieltisch im Hinterzimmer einer Gaststätte im Ruhrgebiet stieß. Nun ist er froh, seinen Herzenssport in Braunschweig weiterspielen zu können. „Ich habe wirklich selten schönere Spielstätten als die des BBC gesehen“, schwärmt Melching.

Die Kugel im Blick: Peter Melching vom Braunschweiger Billardclub wägt in Ruhe den richtigen Treffwinkel ab. © FMN | Claus Buhlmann

Braunschweiger Verein sorgt sich um Nachwuchs

Derzeit habe der Verein allerdings mit einem Mangel an Nachwuchs zu kämpfen, erklärt Jost-Martin Schulz. Zwar gab es Angebote für junge Menschen, darunter Kooperationen mit der IGS Franzsches Feld und der TU Braunschweig. Den Fünftklässlern der IGS, die sich für das außerschulische Angebot entschieden hatten, habe es aber schlicht an Geduld gemangelt. „Alleine, bis man die Motorik erlernt hat, dauert es eine Weile und als Anfänger muss man auch mit Misserfolgen umgehen können“, erklärt der langjährige Karambol-Spieler Schulz. Viele Kinder und Jugendliche hätten damit Schwierigkeiten, weshalb ein gewisses Alter, etwa ab der siebten oder achten Klasse, für den Sport ideal sei.

Die Nachwuchssorgen weichen im Jubiläumsjahr erstmal den fröhlichen Feierlichkeiten des Vereins. Das hundertjährige Bestehen wurde vergangenen Samstag im Rahmen eines großen Festakts von Bürgermeisterin Anke Kaphammel in der Dornse des Altstadtrathauses gewürdigt. Jost-Martin Schulz freute sich auch über die Teilnahme von Mitgliedern anderer Vereine, so seien etwa Vertreter aus Magdeburg und Aurich für die Feier nach Braunschweig gereist. Es gehe im Billard, anders als bei anderen Sportarten, besonders um die Fairness untereinander, auch im eigenen Verein. „Hier im BBC treffen die unterschiedlichsten Bevölkerungsschichten aufeinander“, sagt Claus-Dieter Wollek, ebenfalls langjähriges Mitglied im Verein. „Am Ende zählt nur, wer den besseren ‚Generaldurchschnitt‘ hat“, fügt Peter Melching schmunzelnd hinzu.