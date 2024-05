Braunschweig. Spannung und Erfolg beim 7. internationalen Arena-Polo 2024 in Braunschweig: Organisatorin zufrieden trotz Wetterkapriolen.

Die Anspannung steht Alessa Eckhardt ins Gesicht geschrieben: Das dritte Poloturnier in Braunschweig ist am Sonntagnachmittag noch nicht ganz zu Ende und trotzdem ist die Organisatorin der 7. internationalen Arena-Polo-Meisterschaft bereit, ein erstes Fazit zu ziehen. Eckhardt sagt: „Ich bin sehr zufrieden. Alles ist wie geplant gelaufen. Kompliment an die Stadt!“ Vor allem die Spiele seien gut verlaufen und von allen Seiten hätte es ein positives Feedback gegeben. Nur einmal sei das Spiel am Freitag wegen eines starken Gewitters unterbrochen worden.

Und auch am Sonntag gibt es einen starken Wolkenbruch. Das hält die vielen Zuschauer aber nicht davon ab, sich um den Spielfeldrand zu tummeln. Etwa 2000 Besucher strömen an diesem Wochenende zum Polo-Turnier am Lünischteich, um bei den rasanten Spielen der acht Teams zuzuschauen. Besonders beliebt ist in diesem Jahr bei den Sponsoren die Möglichkeit, per Torschuss Geld für die Stiftung Löwenbrücke zu sammeln. Bei jedem Tor, das geschossen wird, werden 50 Euro an die Stiftung gespendet. Mit rund 60 Toren pro Tag könne bei vier Spielen gerechnet werden. Das Geld komme mittels Stiftung Menschen mit körperlichen Einschränkungen zugute. Bereits bis Samstagabend waren dadurch 7000 Euro zusammengekommen.

Hildegard Eckhardt, Veranstalterin des Turniers, mit Hauptsponsor Thomas Ritterbusch von der BRW Finanz AG. © FMN | Celine Wolff

Polo-Turnier 2024 in Braunschweg geht erfolgreich zu Ende – rund 2000 Zuschauer sind dabei

Thomas Ritterbusch von der BRW Finanz AG ist einer der Hauptsponsoren des Turniers. Er schätzt das Event und glaubt, dass es ein Publikumsmagnet werden könne. „Die Polo-Meisterschaft hat eine überregionale Strahlkraft für Braunschweig. Die Stadt wird damit insgesamt wertvoller.“ Firma Kroschke hat das Tor-Sponsoring für gute Zwecke am Freitag übernommen. Klaus Kroschke erklärt: „Man braucht Menschen, die mitmachen. Dieses Turnier ist etwas ganz Besonderes für Braunschweig.“

Veranstalterin und Stifterin Hildegard Eckhardt freut sich über das Charity-Engagement der Unternehmer und ist vor allem mit der Organisation des Turniers zufrieden. „Wir haben uns zu einem renommierten Polo-Event gemausert“, sagt sie. „Die Spieler aus aller Welt lieben es hier, und es hat englischen Charakter.“ Im Oktober werde es offiziell, ob die Eckhardts auch die deutsche Arena-Polo-Meisterschaft 2025 in Braunschweig ausrichten werden. „Mündlich haben wir den Zuschlag für nächstes Jahr schon bekommen“, verrät sie bereits vorab.

Für die Verköstigung der VIP-Gäste ist in diesem Jahr wieder Philip Schwalm und sein Team zuständig. Der Gastronom und Hotelier freut sich, auch in diesem Jahr wieder der kulinarische Partner des Events zu sein. „Ich finde dieses Turnier großartig, weil es unsere Region unglaublich aufwertet. Wir freuen uns, dass wir dieses Format mit aufbauen dürfen.“ Auf das Porzellan kommt an diesen Tagen ein variantenreiches Buffet. „Freitag gab es argentinische Speisen, Samstag ein Barbecue und heute frischen Spargel mit Medaillons“, erklärt der Unternehmer, der mit seiner Familie neben der Arbeit die Turnierstimmung genießt.

Gastronom Philip Schwalm © FMN | Celine Wolff

Und auch Thomas Strunck, sportlicher Leiter des Turniers, ist mit der dritten Edition in Braunschweig zufrieden. „Der Ort und der Sport müssen zusammenpassen“, erklärt der Polo-Profi, der in ganz Deutschland Meisterschaften dieser Art betreut. Er macht deutlich: „Es gibt in Deutschland kein vergleichbares Arena-Polo-Turnier.“ Lukas Sdrenka, einer der besten Polo-Spieler Deutschlands und seit vergangenem Jahr fester Partner von Organisatorin Alessa Eckhardt, unterstreicht dies. „Ich finde es hier super. Durch das kleinere Feld als beim normalen Polo ist es viel übersichtlicher.“

Das bringt auch seine Freundin zum Lächeln. Die verkündet am Abend die Zahlen, und die können sich sehen lassen. Etwa 13.000 Euro sind für die Stiftung Löwenbrücke zusammengekommen, die jetzt beeinträchtigten Menschen zugutekommen.