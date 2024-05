Schierke. Das Feuer unweit des Brockens ist unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten auf 100 mal 100 Metern laufen – auch aus der Luft.

Am Königsberg im Harz hat es am Mai-Feiertag gebrannt. Das Feuer auf etwa 100 mal 100 Metern Fläche galt gegen Mittag als unter Kontrolle, so hieß es aus der Integrierten Leitstelle Harz. Die Nachlöscharbeiten laufen, teilte die Stadt Wernigerode gegen 14 Uhr mit – wegen Glutnestern wird mit langwierigen Arbeiten gerechnet.

Etwa 132 Feuerwehrleute aus Wernigerode, Oberharz am Brocken, Blankenburg und Ballenstedt sind im Einsatz. Das Löschflugzeug des Landkreises Harz habe seine Arbeit direkt nach Anforderung aufgenommen und unterstützt aus der Luft. Personen seien bis zum Mittag nicht zu Schaden gekommen.

Roland Pietsch, Leiter des Nationalparks Harz, sagte, die Harzer Schmalspurbahn führe ihre Löschwasserkessel heran. Es handele sich um eine Stelle, an der es schon im Jahr 2022 gebrannt hatte.

Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Kascha dankte den Einsatzkräften für den verlässlichen Einsatz: „Dank der reibungslosen Zusammenarbeit aller Beteiligten konnte auf die Brandsituation sehr schnell reagiert werden.“

Bereits jetzt herrscht eine mittlere Waldbrandgefahr im Landkreis Harz

Aktuell gilt im Landkreis Harz die Waldbrandgefahrenstufe drei von fünf, wie aus einer Online-Übersicht des Landeszentrums Wald Sachsen-Anhalt hervorgeht. Das bedeutet eine mittlere Gefahr. Dieselbe Stufe gilt auch nahezu überall sonst im Bundesland. Die noch höhere Gefahrenstufe vier (hohe Gefahr) gilt im Jerichower Land. Die Stufe zwei (geringe Gefahr) ist für die Börde ausgerufen.

Im Nationalpark hatte es vor allem im Jahr 2022 mehrere Brände gegeben, die auch aufgrund des schwer zugänglichen Geländes aufwendig gelöscht werden mussten. Danach wurden der vorbeugende Brandschutz und die Bedingungen für die Löscharbeiten verbessert. Der Nationalpark, der Landkreis Harz, die Kommunen samt Feuerwehr und das Land waren beteiligt, aber auch die Schmalspurbahn, die mit Dampfloks durch den Nationalpark zum Brocken fährt.

Unter anderem wurden große Behälter und faltbare Kissen für Löschwasser aufgestellt. Der Landkreis Harz hat für die Waldbrandsaison ein Löschflugzeug gechartert, das die Feuerwehr am Boden unterstützen soll. Verschiedene technische Systeme zur schnellen Erkennung von Waldbränden werden erprobt.

